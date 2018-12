Tensiuni la ONU după reducerea contribuţiei SUA la operaţiunile de pace Prin urmare, apare intrebarea: cine va furniza cele 220 de milioane de dolari pe care SUA nu mai vor sa le plateasca? Discutiile vizeaza definitia 'cheilor de repartizare' intre tarile ONU pentru bugetul de functionare si bugetul operatiunilor de pace ale ONU. Acest subiect revine la fiecare trei ani, iar compromisul final asteptat pana la sfarsitul lunii se va aplica pana la finele lui 2021. Bugetul de functionare al ONU pentru perioada 2018-2019 se apropie de 5,4 miliarde de dolari. Bugetul anual al operatiunilor de pace depaseste 6,6 miliarde de dolari.



