- Semne bune pentru naționala de tineret: Adrian Petre a marcat pentru Esbjerg fB, care a invins-o pe AC Horsens cu scorul de 2-1, duminica, in deplasare, in etapa a 12-a a campionatului danez de fotbal. Adnane Tighadouini (16) a deschis scorul pentru oaspeti, iar Adrian Petre a majorat diferenta in min.…

- Claudiu Keșeru, 31 de ani, ramane și in acest sezon cel mai valoros atacant din lotul lui Ludogoreț. Atacantul roman a inscris de 3 ori in victoria categorica reușita azi in campionat pe terenul lui Botev Vratsa, 4-1. Ludogoreț a facut spectacol și a condus cu 4-0 inca de la pauza. Lukoki a deschis…

- Romania a remizat la Belgrad, luni seara, scor 2-2, contra Serbiei, in meciul secund din Grupa a IV-a din Liga C a Nations League, scrie Mediafax.Cand ne asteptam mai putin, reprezentativa Romaniei a inviat la Belgrad, unde a obtinut un rezultat bun si totodata incurajator pentru viitor. A…

- Nationala de fotbal a Romaniei si reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2, luni seara, pe Stadionul „FK Partizan'" din Belgrad, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor. Pentru echipa Romaniei au î...

- DEPLASARE… 1400 de fani ai nationalei Romaniei i-au incurajat pe elevii lui Cosmin Contra in deplasarea de la Belgrad. Printre acestia se afla si sapte fani ai echipei FC Vaslui, care au plecat inca de duminicia dimineata spre capitala Serbiei. Naționala lui Cosmin Contra nu a inceput cu dreptul campania…

- Unul dintre veteranii Serbiei și unul dintre cei mai valoroși jucatori, capitanul Aleksandar Kolarov, 32 de ani, fundașul stanga al Romei, a atras atenția inaintea meciului cu Romania din Liga Națiunilor. Naționala continua aventura din Liga Națiunilor luni, la Belgrad, acolo unde va avea o misiune…

- In septembrie, naționala Romaniei disputa primele jocuri din noua competiție Liga Națiunilor. Pe 7 septembrie, de la ora 21:45, tricolorii intalnesc, la Ploiești, selecționata Muntenegrului, intr-un joc care se va disputa fara spectatori, pentru ca pe 10 septembrie, de la ora 21:45, naționala sa joace…

- Ludogoreț s-a calificat in play-off-ul Europa League dupa ce a caștigat meciul cu Zrinjski, din Bosnia, 1-0. In tur, scorul a fost 1-1. Golul victoriei a fost marcat de atacantul roman Claudiu Keșeru, in minutul 24. Claudiu Keșeru, 31 de ani, a condus-o pe Ludogoreț cu un pas mai aproape de grupele…