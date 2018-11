Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a evocat ”amenintarea unui razboi total” cu Rusia care, sustine el, si-a ”crescut drastic” prezenta militara la frontiera, dramatizand si mai mult situatia deja tensionata dupa capturarea unor nave ucrainene la Marea Neagra, relateaza AFP, scrie News.ro.Ridicand…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat miercuri pe omologul sau ucrainean Petro Porosenko de orchestrarea 'provocarii' navale in Marea Neagra in weekend pentru a-si imbunatati nivelul de popularitate in vederea alegerilor prezidentiale din martie 2019, expunandu-si in premiera punctul de vedere…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a impartasit cancelarului federal german Angela Merkel "profunda ingrijorare" a Moscovei dupa instaurarea in Ucraina a legii martiale, cerandu-i Angelei Merkel sa descurajeze Kievul in legatura cu orice actiune "negandita", a anuntat marti Kremlinul, intr-un comunicat…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este acuzata…