- Sute de sustinatori ai extremei-dreapta au marsaluit la Varsovia sambata pentru a protesta fata de o lege americana privind restituirea proprietatilor care au fost confiscate in timpul sau dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, tema vehiculata tot mai des in contextul campaniei electorale din Polonia,…

- Vorbind de ziua nationala in Polonia in care se comemoreaza prima constitutie a tarii din 1971, Tusk a afirmat: „Nu se poate ca cei de la putere sa celebreze constitutia o data pe an si apoi sa nu o respecte in nicio zi". Guvernul polonez, aflat la putere din 2015, se afla in conflict cu UE din cauza…

- Profesorii din Polonia au intrat in a treia saptamana de greva, iar aproximativ 2.000 de cadre didactice au protestat in fața ministerului invațamantului din Varșovia. Profesorii cer majorarea cu 30% a salariilor, in condițiile in care un profesor cu definitivat caștiga aproximativ 816 euro lunar. Demonstrații…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, si omologul sau lituanian, Dalia Grybauskaite, au semnat joi, la Varsovia, o declaratie privind securitatea comuna, care include coordonarea politicilor de aparare si securitate ale celor doua tari in cadrul NATO si al Uniunii Europene si colaborarea dintre armatele…

- Autoritatile din Cehia vor inspecta toate importurile de carne de vita provenita din Polonia, dupa descoperirea de salmonela intr-un lot de 700 de kilograme de carne de vita importata din Polonia, a anuntat miercuri agentia de presa ceha CTK, potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA ORA - Directorul…

- Guvernul de la Varșovia si-a anulat participarea la o reuniune a Grupului de la Visegrad, programata sa se desfasoare in Israel ieri si astazi, dupa ce șeful executivului israelian, Benjamin Netanyahu, a dat...

- Ambasadorul Rusiei la Chisinau, Oleg Vasnetov, a fost convocat miercuri la sediul Ministerului de Externe al Republicii Moldova, unde i-a fost inmanata o nota de protest in legatura cu tergiversarea acordarii...

- Ministerul de Externe de la Oslo a anunțat luni ca va expulza un consul polonez care a intrat în conflict cu oficialii norvegieni pe tema unor cazuri în care cetațeni polonezi contestau decizii ale Barnevernet, serviciul de protecție a copilului din Norvegia, informeaza Polish Press Agency…