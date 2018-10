Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecți in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justiție din Turcia, informeaza agenția Reuters citata de Mediafax.

- Salah Khashoggi, fiul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis la 2 octombrie in Consulatul saudit de la Istanbul, a parasit Arabia Saudita impreuna cu familia sa, in urma ridicarii interdictiei de calatorie care-i era impusa, a anuntat joi Human Rights Watch (HRW). "Salah si familia sa…

- Dupa ce a negat insistent acuzatiile privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in cladirea consulatului saudit din Istanbul, Arabia Saudita recunoaste ca barbatul, disparut acum mai bine de 2 saptamani, a fost omorat.

- Autoritatile saudite au anuntat ca Jamal Khashoggi a murit intr-o "incaierare" cu oficiali sauditi la Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, la 2 octombrie, ultima dintr-o serie de declaratii contradictorii cu privire la moartea jurnalistului. Oficiali turci suspecteaza ca o echipa de sauditi a fost…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Președintele Donald Trump a aparat Arabia Saudita și a avertizat impotriva unei judecați pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce el insuși a amenințat saptamana trecuta Regatul cu o "pedeapsa drastica" daca se confirma ca jurnalistul a fost ucis in consulatul de la Istanbul, scrie …

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE,…