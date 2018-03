Tensiuni între medici şi asistenţi din cauza sporurilor "Se discuta despre aceasta anexa 10, care este o aberatie, nascuta din catacombele ministerului, si nu este normal ca eu, medic primar ATI, lucrand non-stop si in spital de urgenta, sa am o suma fixa de 900 de lei, in loc de spor, in timp ce o asistenta gradul cinci, care lucreaza intr-o sectie normala, simpla, care nu face urgente, sa aiba 1.900 de lei. Totul prin aceasta anexa 10 care nu este in transparenta decizionala. Am ajuns sa ne canibalizam intre noi. Dintr-odata nu mai sunt bani pentru medici, haideti, sa dam bani la asistenti ca ei ies in strada. Ne-am convins si cu iesitul in strada… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

