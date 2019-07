"Chiar le-a explicat presedintele si colegilor, a si zis dansul ca cea mai mare prostie este ca noi ne-am fi certat dupa europarlamentare. Nu exista asa ceva, mai ales ca ne stim de foarte multi ani, dinainte ca Sibiul sa fie capitala culturala europeana. Nu poti strica o asemenea relatie de prietenie. Sigur, ca in orice relatie, mai apar frictiuni, dar nu sunt certuri. Cel mult, poate sa imi reproseze anumite lucruri, sa discutam, dar atat. El stie ca eu nu sunt genul de om care sa taca, nu pot sa tac, nici in relatia cu presa, nici in partid, iar aici e disciplina", a explicat Rares Bogdan.