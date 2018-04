Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american Donald Trump, au discutat vineri despre dinamica relatiilor bilaterale dintre Ankara si Washington, dar si despre situatia din Siria, a anuntat Presedintia Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Potrivit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a declarat ''extrem de intristat'' vineri de pozitia ''total eronata'' a Parisului, care a propus o mediere intre Ankara si o forta arabo-kurda impotriva careia armata turca lupta in nordul Siriei, relateaza AFP. …

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat, marti, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre summitul la care vor participa liderii Turciei, Rusiei si Iranului, ce sa va desfasura in Ankara, cu privire la conflictul din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca excluderea Turciei din proiectul de extindere a Uniunii Europene ar fi o greseala grava, adaugand ca Ankara este un pilon esential al securitatii europene, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a dat asigurari luni ca aderarea la Uniunea Europeana ramane un 'obiectiv strategic' pentru Ankara, inainte de a se deplasa in Bulgaria pentru un summit cu liderii institutiilor europene, informeaza AFP. 'Aderarea deplina ramane obiectivul nostru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins marti cu virulenta criticile Washingtonului legate de ofensiva turca impotriva unei militii kurde in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, liderul de la Ankara cerand Statelor Unite sa ''respecte'' Turcia,

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP, citeaza libertatea.ro.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat luni ca Ankara si-ar putea extinde operatiunile militare impotriva militantilor kurzi in alte zone din nordul Siriei si din nordul Irakului, relateaza...

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, luni, ca Ankara si-ar putea extinde operatiunile militare impotriva militantilor kurzi in alte zone din nordul Siriei si din nordul Irakului, relateaza agentia DPA.In cadrul unei ceremonii judiciare desfasurate la Ankara, Erdogan a precizat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Alianta Nord-Atlantica ca nu a sprijinit campania Ankarei impotriva militantilor kurzi din nord Siriei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, marti seara, despre problemele umanitare din provincia Ghuta de Est si despre situatia generala a conflictului din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, vineri, ca musulmanii au fost si sunt principala tinta a gruparilor teroriste precum Stat Islamic, al-Qaida sau Boko Haram, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ei au fost adusi vineri dupa-amiaza in fata unei instante care a decis plasarea lor in detentie pentru "tentativa de spionaj militar" si "intrarea intr-o zona militara interzisa", a precizat Anadolu. Cei doi militari greci au fost retinuti joi dupa-amiaza la nord de raul Evros, care separa…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a produs stupoare cand, in timpul unui discurs rostit in sudul Turciei, a adus pe scena o fetita imbracata in uniforma militara, pe care a indemnat-o "sa moara ca un martir", in timp ce aceasta plangea, a relatat miercuri publicatia belgiana Le Soir, potrivit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat, miercuri, ca serviciile israeliene de informatii au ajutat Australia sa previna un atac terorist asupra unui avion de pasageri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, isi continua drumul spre conservatorismul religios, inaintea alegerilor prezidentiale de anul viitor in urma carora vrea sa obtina un nou mandat in fruntea tarii.

- Președintele Turciei a declarat ca se gandește sa reintroduca adulterul in Codul Penal. Discursul lui Erdogan nu este surprinzator avand in vedere ca s-a poziționat ca un aparator al valorilor islamice iar Turcia a decriminalizat adulterul pentru femei doar la insistențele Uniunii Europene. Recep Tayyip…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, sambata, ca operatiunea militara din nordul Siriei se apropie de „victorie" cu fiecare zi care trece, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a declarat marti ca operatiunea militara turca in Siria impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), relateaza AFP, citat de News.ro . Ofensiva Ankarei ”a deturnat (coalitia internationala de la) lupta…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Un elicopter militar turc a fost doborat in cadrul operatiunii Ramura de Maslin care are loc in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan. Președintele Turciei a facut anunțul intr-un discurs televizat. „Mai devreme, unul dintre elicopterele noastre a fost doborat”, a spus Erdogan.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'',…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Turcia desfașoara de mai bine de doua saptamani o ofensiva impotriva milițiilor kurde din nordul Siriei. Operatiunea militara are ca scop eliminarea organizației kurde YPG , apropiata de Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formațiune considerata de Ankara ca fiind una terorista. Reprezentanții…

- Președintele Turciei amenința ca va extinde ofensiva din Siria. Erdogan vizeaza alte orașe din nordul țarii unde sunt prezenți militanți kurzi. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri sa extinda la alte orase din nordul Siriei ofensiva turca in curs in enclava Afrin, cu scopul de a…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, miercuri, ca tara sa îsi va extinde operatiunea militara în Siria, un gest ce ar putea aduce fortele turce în confruntare cu cele ale Statelor Unite, în conditiile

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a anuntat, marti, ca Turcia a semnat un contract cu Moscova pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, devenind a doua tara din NATO care va detine astfel de rachete. Federatia Rusa ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020. "Acestea sunt…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca au inceput formarea unei „armate teroriste”, dupa ce Washingtonul a anuntat ca planuieste detasarea a 30.000 de militari in Siria pentru a proteja teritoriile detinute in principal de aliatii kurzi. Coalitia condusa de SUA a precizat…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori...

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a sesizat Alianta Nord-Atlantica in legatura cu initiativa Statelor Unite de a infiinta un contingent kurd in Siria, pe care liderul turc il considera "armata terorista", informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat luni ca "va ucide din fasa" forta frontaliera pe care Washingtonul intentioneaza sa o înfiinteze în Siria, forta formata în special din combatanti kurzi, pe care

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care este decis sa castige un nou mandat in fruntea statului la alegerile care vor avea loc anul viitor, este constient de faptul ca sansele sale vor scadea considerabil in cazul in care populatia va avea dificultati financiare. Insa problemele se contureaza…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA,

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…