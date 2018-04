Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera de la Petea au indisponibilizat un autoturism marca Lexus, in valoare de 75.000 de lei, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Franța. Azi, 31 martie, ora 00.30, la PTF Petea s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera, cetațeanul…

- De fiecare data cand un șofer este oprit in trafic de un agent de politie, acesta din urma pune mana pe masina. Motivul pentru care face acest lucru este pentru ca vrea sa isi lase amprenta pe ea. Amprentele lasate pe masina sunt o dovada ca politistul a fost aproape de vehicul si…

- Un jurnalist azer, care locuia in Franța, și soția acestuia au fost ținta unui atac armat, vineri, 30 martie, in plina strada, in orașul Toulouse, asa cum informeaza presa din strainatate.

- Un barbat a fost arestat joi dupa ce a incercat sa intre cu masina in militari dintr o cazarma, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Motivatiile atacului ramane necunoscute, dar se pare ca suspectul a manifestat o puternica ranchiuna fata de militari, a indicat Parchetul din Grenoble.Incidentul intervine…

- Un scandal monstru a avut loc joi dimineata intre primarul Adrian Dobre si viceprimarul Cristian Ganea. Conform surselor Ziarului Incomod, dupa o scurta cearta, edilul sef al orasului a iesit nervos din biroul viceprimarului Ganea, trantind usa. Se pare ca motivul scandalului l-a reprezentat activitatea…

- Horoscop Primisem din partea lui Corneliu Manescu un mandat, el inca mai era in Franța, ambasador, dar tragea toate sforile din Centrala de Externe. In acel an s-a intors in țara, de altfel. Un alt mandat, poate la fel de important, primisem de la directorul general pentru comerțul exterior și aprovizionare…

- Exatlon. Larisa a fost nominalizata pentru eliminare, iar soțul ei spune ca abia așteapta sa ajunga acasa. Doar ca s-a enervat atunci cand a auzit motivul pentru care soția lui a fost propusa pentru eliminare. El a facut apoi o scurta inșiruire ale calitaților Larisei. “Știu ca Larisa a facut deja ce…

- Atleta Lilia Fisikovici a stabilit un nou record național la semimaraton. Sportiva de 29 de ani a inregistrat rezultatul 1:12.11, care i-a permis sa ocupe locul 36 la Campionatul Mondial de semimaraton, care s-a desfașurat la Valencia, transmite IPN. Recordul precedent (1:12.25) i-a apartinut Valentinei…

- Peste 130 de persoane ar fi putut fi expuse agentului Noviciok, din cauza caruia fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, sunt in coma, potrivit declarațiilor oferite de premierul britanic, Theresa May, citata de The Guardian .

- Tensiuni mari la concursul Exatlon! Emoțiile cresc pe zi ce trece, dar și conflictele. Mai exact, Giani Kirița i-a deranjat pe susținatorii Razboinicilor prin atitudinea si modul ostil cu care i-a tratat pe membrii echipei adverse. Așadar, fanii Razboinicilor cer eliminarea lui Giani Kirița din concurs,…

- In cadrul unui efort de a combate fraudele fiscale, Revolut, noul jucator din sistemul bancar, a lansat carduri virtuale de unica folosinta, potrivit City AM. Dupa ce detaliile unui card virtual de debit de la Revolut sunt utilizate pentru o plata online, acestea sunt distruse, iar un nou…

- In 2017, Franta a inregistrat un deficit public mai mic decat se astepta, 2,6% din Produsul Intern Brut in loc de 2,9% din PIB cat preconizau autoritatile de la Paris, a anuntat Institutul National de Statistica, informeaza AFP. Romania inregistra in al doilea trimestru al anului trecut, cel mai mare…

- Locuitorii satului Sculeni, care fac naveta in Romania, spun ca sunt discriminați de vameșii de peste Prut. De cateva saptamani, ei sunt intorși din drum la punctul vamal Sculeni - Iași, fara sa primeasca explicații.

- O percheziție efectuata la domiciliul autorului atacurilor din sudul Franței, Redouane Lakdim, a dus la descoperirea unor ”notițe ce fac aluzie la (gruparea jihadista) Stat Islamic si duc cu gandul la un testament”, a informat sambata o sursa judiciara, citata de AFP.

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un 'act de eroism', in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic (SI)…

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). Rezultatele turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep e prezenta. 24 martie Turul II, feminin Halep – Radwanska Niculescu – Stephens Turul II, masculin Copil – Hacianov Turul I, dublu, feminin…

- Toți doctorii și asistentele care lucreaza in cabinetele medicale și dentare pentru elevi și studenți din Timișoara nu și-au primit salariile pe luna februarie. Potrivit reprezentanților Primariei Timișoara, instituție care vireaza salariilor acestor angajați, s-a ajuns in aceasta situație pentru ca,…

- Un polițist din Toscana a fost batut pana a fost lasat inconștient de doi romani aflați in stare de ebrietate. Aceștia l-au taiat cu un ciob pe fața și apoi au fugit. Totul s-a intamplat pe 13 martie, atunci cand cei doi romani au harțuit o vanzatoare, iar polițistul i-a luat apararea.…

- Daca in prima etapa din returul Ligii a IV-a de fotbal s-au amanat doua partide, Olimpic Bocsa – AS Chiesd si Real Criseni – Sportul Simleu, la finalul saptamanii trecute, s-a desfasurat un singur meci din cadrul rundei cu numarul doi a returului. Motivul il reprezinta conditiile meteorologice, majoritatea…

- Prietenii Israelei nu mai reusisera sa ia legatura fosta balerina de cateva zile, iar autoritațile au gasit-o moarta in casa, singura, scrie spynews.ro. Citeste si Probleme cu repatrierea trupului neinsufletit al Israelei Vodovoz. Fosta balerina trebuia sa fie deja in Israel Israela…

- O noua lovitura pentru PAOK Salonic. Echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost suspendata provizoriu de catre Asociația Cluburilor Europene. Aceasta decizie a fost luata in urma incidentelor ce au avut loc la finalul derby-ului cu AEK.

- Mama unui copil de 12 ani care s-a sinucis a distribuit o fotografie cu cel care și-a luat viața, in sicriu, și a transmis și un mesaj. Copilul s-ar fi spanzurat pentru ca a fost agresat de colegii lui. Mama indurerata trage, astfel, un semnal de alarma. Andrew Michael Leach s-a sinucis prin spanzurare…

- "Deocamdata, am transmis tuturor partilor punctele de vedere care s-au depus la dosar pentru a le oferi posibilitatea sa le studieze si sa-si formuleze apararile si am stabilit un nou termen de audiere pe 26 martie. Atunci se va dezbate dosarul, ulterior se realizeaza un raport asupra acestei spete…

- Postul, intre detoxifiere și autopenitența. Psihologul Libertatea explica diferențele dintre motivele care fac oamenii sa renunța la carne, lactate, branzeturi și oua inainte de Paște. Postul pentru sanatate Postul pentru sanatate este un fel de dieta, un regim temporar, care are rol de disciplinare…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca tehnicianul Nicolae Dica nu va fi inlocuit pana la finalul sezonului, dar acesta va pleca daca stelistii nu castiga titlul in Liga I."Daca cineva vrea sa puna la pariuri, sa isi puna toata averea ca Dica ramane la FCSB daca ia titlul.…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Sedinta conducerii PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. Gabriela Firea a amenintat cu demisia daca ministrii…

- Antoine Gallimard, directorul prestigioasei edituri franceze Gallimard, a declarat ca nu a renuntat la ideea de a republica pamfletele antisemite scrise de Louis-Ferdinand Celine, dupa ce a suspendat sine die in luna ianuarie acest proiect editorial ce a provocat numeroase dezbateri si controverse in…

- Crima comisa de Sorin Rogia la inceputul lunii noiembrie 2017 a șocat o țara intreaga. Imbibat de alcool și cu discernamant diminuat, fiul de chirurg și-ar fi ucis un prieten din copilarie cu bestialitate. Loviturile brutale cu ciocanul ar fi fost provocate, in viziunea agresorului, de „divergente in…

- Elena Carstea (53 de ani) traieste de 10 ani ani in West Palm Beach Florida, SUA, alaturi de sotul ei Glenn Muttart (54 de ani) si cele doua fiice: Sanda (18 ani) si Adriana (16 ani), adoptate in anul 1998, respectiv in 1999.

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- BUCURESTI, 22 feb — Sputnik, Doina Crainic. Orice concediere trebuie sa aiba la baza un motiv real și serios. Angajatorul poate invoca mai multe motive pentru a înceta contractul de munca al angajatului. Angajatorul poate iniția o procedura de concediere împotriva unui…

- Bogdan Stancu i-a anunțat miercuri pe oficialii FRF ca se va retrage din naționala de fotbal a Romaniei. Fotbalistul a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Potrivit Telekomsport, Stancu l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin…

- Franta vrea interzicerea vanzarii oualor de baterie. Un ou de baterie inseamna ca el provine de la o pasare care a fost crescuta intr-un spațiu foarte restrans, in interiorul unei ferme industriale. Intr-o cușca sunt ținute intre 20 și 60 de pasari.

- In editia Exatlon 12 feruarie a fost tensiune in echipa „Razboinicilor”: Radu s-a luat la cearta cu Anca, colega lui de echipa, care este accidentata la glezna de mai bine de doua saptamani. El crede ca aceasta se preface, pentru a scapa de probele grele la care sunt supusi toti concurentii.

- In urma cu 20 de ani, Prințesa Diana a murit strivita intr-o limuzina, in tunelul Pont D”Alma de la Paris, Franța, dupa ce șoferul ei a pierdut controlul mașinii in timp ce erau urmariți de...

- De-a dreptul fascinant! Saptamana viitoare, o țara va preda aceasta insula unui alt stat, urmand ca, dupa doar șase luni, teritoriul sa-i fie returnat. Mai precis, Franța va preda peste 3.000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa, in doar sase…

- Franta a adoptat, miercuri, un cod vestimentar si de conduita pentru deputatii din Adunarea Nationala, dupa cateva “derapaje” ale stangii radicale, criticate de alesii partidului presedintelui Emmanuel Macron, relateaza AFP.In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului…

- Liderii PSD ar fi decis sa nu desemneze componența Cabinetului Dancila, astazi, așa cum se anunțase inițial, o noua ședința fiind convocata pentru ziua de vineri. Negocierile sunt extrem de complicate și de extinse la nivelul PSD, pentru ca se dorește o schimbare mai ampla, inclusiv in eșaloanele…

- Ghizii montani din Alpi avertizeaza ca atunci cand zapada se topește in aceasta primavara, ar putea gasi cadavrele unor migranți care au incercat sa faca trecerea terestra din Italia in Franța, scrie CNN. Inasprirea controalelor de frontiera dintre Franța și Italia in ultimii ani i-a determinat pe unii…

- Judecatoarea Gabriela Blatag, membru CSM, s-a aratat nemulțumita de discursul președintelui Klaus Iohannis la ședința CSM. Aceasta a spus ca se aștepta ca președintele sa fie cel care garateaza Justiția

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP.

- Turiștii nu pot vizita Turnul Eiffel miercuri din cauza vantului foarte puternic din Franța, a anunțat societatea de exploatare a simbolului Parisului. Vestul și nordul Franței au cuprinse miercuri...

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Majestatile Sale Regele Mihai I n. 25 octombrie 1921, Sinaia, Romania ndash; d. 5 decembrie 2017, Aubonne, Elvetia si Regina Ana a Romaniei n. 18 septembrie 1923, Paris, Franta ndash; d. 1 august 2016, Morges, Elvetia au vizitat in data de 20 octombrie 2006 Podgoria Murfatlar.Atunci, dupa degustarea…