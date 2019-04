Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme…

- "In coalitie, la noi in partid, am sustinut aproape toti ca cea mai eficienta procedura este remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului si erau mai multe variante de schimbare a structurii Guvernului, nu ceva spectaculos, ceea ce ar fi facut ca, teoretic, Iohannis sa nu mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, de...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme din punctul acesta de vedere. "In coalitie,…

- Liviu Dragnea sustine ca premierul Viorica Dancila a ezitat sa accepte restructurarea Guvernului pentru ca i-a fost frica de faptul ca PSD nu mai are majoritate in Parlament. „Noi i-am prezentat ca nu sunt probleme. Eu nu mi-am permis sa fortez un premier. Daca simte teama, daca nu e foarte sigur, nu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara, la Antena 3, ca nu este o „tragedie” faptul ca premierul a „ezitat” cu restructurarea Guvernului, chiar daca toata coaliția de guvernare a avut o opinie diferita de a Vioricai Dancila.Declarațiile lui Dragnea: Nu e o disputa, e o...va explic.…

- "Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele Iohannis este interesat doar de campania electorala si de dorinta de a mai castiga un mandat si face gesturi care pun in pericol imaginea Romaniei. Blocajul la adresa Guvernului cred ca a devenit principala preocupare a presedintelui. Am vazut…

- "Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele Iohannis este interesat doar de campania electorala si de dorinta de a mai castiga un mandat si face gesturi care pun in pericol imaginea Romaniei. Blocajul la adresa Guvernului cred ca a devenit principala preocupare a presedintelui. Am vazut…