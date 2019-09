Tensiuni între Columbia şi Venezuela din cauza unor exerciţii militare Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a ordonat aceste exercitii, care includ si desfasurarea de rachete, ca raspuns la ceea ce al a descris a fi planurile Columbiei de a ataca Venezuela. Bogota neaga ca ar avea astfel de intentii. 'Guvernul national nu se va isteriza', a spus Francisco Barbosa, consilier pe afaceri internationale al presedintelui columbian Ivan Duque. 'Guvernul national va urmari (situatia) cu atentie', a adaugat el, citat de postul de televiziune Caracol. Relatiile dintre Bogota si Caracas s-au deteriorat de cand Columbia l-a recunoscut in ianuarie pe liderul de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport al serviciilor secrete divulgat, guvernul socialist al președintelui Nicolas Maduro adapostește rebeli columbieni în Venezuela, iar oficialii columbieni intenționeaza sa prezinte aceste acuzații, împreuna cu dovezile, luna aceasta, în cadrul Adunarii Generale ONU,…

- Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a cerut joi armatei din Columbia sa nu se supuna ordinelor de a perturba pacea din Venezuela, în contextul în care relațiile dintre cele doua țari devin din ce în ce mai tensionate, scrie Reuters. Maduro l-a numit de multe ori pe președintele…

- Noul guvern conservator din Grecia a decis vineri, la cinci zile dupa instalarea in functie, sa-l "recunoasca pe presedintele Adunarii nationale ales in mod democratic, Juan Guaido, drept presedinte interimar al Venezuelei", informeaza AFP, citand un comunicat al Ministerului grec de Externe. "Guvernul…

- Cel putin cinci militari columbieni au fost ucisi joi intr-o ambuscada care a avut loc in apropiere de localitatea Cumbitara, in departamentul Narino, la frontiera cu Ecuadorul, au informat surse militare citate de EFE. "Sunt cinci soldati morti", a declarat pentru EFE o sursa din Ministerul…

- Guvernul si opozitia din Venezuela au cazut de acord asupra infiintarii unei platforme de dialog permanent, dupa ce au incheiat o sesiune de negocieri in Barbados, a anuntat joi o sursa oficiala norvegiana, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: O noua tentativa de lovitura de stat a avut…

- "Un proces de normalizare a relatiilor diplomatice dintre cele doua state" a fost lansat luni in cadrul unei reuniuni bilaterale la Berlin, a indicat diplomatia venezueleana intr-un comunicat. In consecinta, presedintele socialist a decis ca ambasadorul Daniel Kriener nu mai este "persona…

- Un capitan din Marina venezuelana acuzat de guvern ca punea la cale o rebeliune a murit in custodie la o saptamana dupa ce a fost arestat, subliniind campania de represiune din ce in ce mai feroce a președintelui Nicolas Maduro, pe fondul unei crize economice in spirala, noteaza The New York Times.…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca Guvernul sau a dejucat un atac împotriva lui și a altor oficiali de rang înalt, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Dpa. Ministrul de Informații, Jorge Rodriguez, a declarat ca foști soldați și polițiști au complotat…