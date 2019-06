Stiri pe aceeasi tema

- Sute de romi au fost evacuați cu forța dintr-un sat din vestul Rusiei, a recunoscut șeful consiliului local, masura fiind luata dupa ce un rus a fost ucis, iar altul este in coma, scrie Guardian.

- Consiliul Europei, reunit vineri la Helsinki, a decis sa redea Rusiei dreptul de a vota in cadrul instituției, drept pe care il pierduse in urma anexarii peninsulei Crimeea in 2014, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit MediafaxReprezentanți ai celor 47 de state membre au votat…

- Europa trebuie sa se repoziționeze pentru a putea raspunde provocarilor venite din partea celor trei rivali globali ai sai, China, Rusia și SUA, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform Mediafax.Merkel a afirmat, in cadrul unui…

- Norvegienii suspecteaza Rusia ca a antrenat balene pentru a fi spioni in apele nordice dupa ce un pescar a fost uimit cand a vazut ca o balena alba, care s-a apropiat de barca lui, poarta, un ham special pentru echipamentele video. Expertii din viata subacvatica afirma ca balena ar fi fost special antrenata…

- Motivele tensiunilor diplomatice ale Ucrainei cu Polonia și Ungaria sunt parte politica interna ucraineana și parte influența Rusiei in aceste țari, a declarat președintele Petro Poroșenko, in timpul unui discurs la Forumul de Securitate de la Kiev, scrie Unian. „Politica externa este o continuare a…

- Decizia lui Trump de a recunoaște suveranitatea israeliana asupra Înalțimilor Golan, un teritoriu pe care Israelul l-a ocupat în anii '60 în urma Razboiului de Șase Zile de la Siria, ar putea crea un precedent îngrijorator și ar putea deschide chiar calea recunoașterii anexarii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a reafirmat, la Tbilissi, ca Georgia urmeaza sa adere la Alianta Nord-Atlantica, in pofida opozitiei Rusiei, relateaza AFP.”Cei 29 de aliati au spus clar ca Georgia va deveni memnru NATO. Vom continua sa cooperam pentru a pregati aderarea georgiei…