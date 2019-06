Stiri pe aceeasi tema

- 'Cu cat mai multi, cu atat mai bine. Cred ca fiecare dintre noi are ce spune colegilor, fiecare dintre noi are ce spune membrilor de partid, fiecare dintre noi are ce spune alegatorilor. Din punctul lui de vedere, din perspectiva lui, din experienta lui. Cred ca dezbaterea de idei este benefica in…

- PSD Olt a adoptat vineri o rezolutie prin care ii solicita presedintelui filialei, senatorul Paul Stanescu, sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului la Congresul din 29 iunie, insa Stanescu a spus ca se va gandi si va decide dupa o analiza."La conferinta extraordinara…

- 'Nu sunt la Neptun pentru ca noi (PSD Olt - n.r.) am hotarat saptamana trecuta, in Biroul Judetean al PSD Olt, sa facem astazi, la ora 13,00, conferinta pentru a stabili delegatii care merg la congres. Nu ma duc nici dupa asta, pentru ca vreau sa mai stau si eu cu colegii mei de vorba, pentru ca…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat, vineri, ca si-a dat demisia din functia de presedinte executiv interimar al partidului din "motive personale". "Din motive personale mi-am dat demisia din functia de presedinte executiv interimar", a spus Stanescu, vineri, dupa sedinta conducerii…

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viroica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…