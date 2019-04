Tensiuni în Pro România: „Nu-l schimbăm pe Dragnea de la Bruxelles” Foștii lideri PSD Adrian Țuțuianu, Ion Mocioalca și Marian Neacșu au disparut de pe lista Pro Romania la europarlamentare din cauza tensiunilor care aparusera in partid și care riscau sa compromita atmosfera din formațiunea fostului premier Victor Ponta, au relatat surse din Pro Romania pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Primele calcule din partid au fost ca Țuțuianu, Mocioalca și Neacșu sa intre candidați in alegeri ca sa dea mai multa „greutate” listei Pro Romania. Planul era ca alegatorii din județele Dambovița, Caraș-Severin și Ialomița, fiefuri tradiționale PSD, sa aiba un motiv in plus sa voteze partidul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

