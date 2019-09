Tensiuni în Primăria Ploiești! Dobre nu vrea sa semneze plata salariilor Tensiuni mari in Primaria Ploiești din cauza problemelor financiare! Conform surselor deprahova.ro, angajații instituției risca sa nu primeasca salariile la timp.

Același surse din randul administrației publice ploieștene ne-au povestit faptul ca, in cadrul unei ședințe, primarul Adrian Dobre ar fi cerut ca mai intai sa fie platite serviciile de utilitate publica și pe urma sa fie virate salariile angajaților.

Asta in condițiile in care Direcția Economica a inaintat catre edilul șef al orașului ordinul de plata al salariilor, numai ca Dobre nu dorește sa-l semneze.

Teoretic,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

