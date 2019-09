Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Melescanu a declarat, "Vreau sa dau asigurari, pentru cei care m-au votat si pentru cei care nu m-au votat ba chiar m-au atacat, ca voi fi un presedinte echilibrat", a spus Melescanu, de la tribuna Senatului. El a mai spus ca isi va pune experienta si integritatea, in slujba Parlamentului. "Este…

- Teodor Melescanu a fost votat de 73 de senatori, in timp ce Alina Gorghiu a adunat doar 59 de voturi, in turul al doilea. Initial, Teodor Melescanu a fost votat de 67 de senatori, ratand functia de presedinte al Senatului cu doar un vot. Potrivit Regulamentului Senatului, presedintele…

- Noul presedinte al Senatului va fi ales marti, dupa ce saptamana trecuta fostul presedinte al forului Calin Popescu-Tariceanu a demisionat ca urmare a retragerii ALDE de la guvernare. Pentru functia de presedinte al Senatului au fost anuntati pana in prezent trei candidati: Teodor Melescanu, sustinut…

- Mai multi protestatari prezenti la intrunirea PSD de la Constanta au fost amendati de Jandarmerie. Acestia scandasera lozinci anti-partid si anti-guvernare la sosirea Vioricai Dancila la sedinta festiva de partid.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a picat intr-o capcana, fiind "umilit" de premierul Viorica Dancila care il lasa fara partid si fara parlamentari, in conditiile in care acestia din urma "fug disperati la PSD pentru functii in stat", informeaza Agerpres.…

- "Imi place tot mai mult si mai mult aceasta capcana in care a picat Tariceanu. Dupa ce l-a folosit Dragnea ca pe o carpa politica, acum a venit si randul lui Dancila sa-l umileasca intr-un hal fara de hal, lasandu-l fara partid si, mai nou, fara parlamentari care fug disperati la PSD pentru functii…

- PNL Dambovita a luat decizia excluderii din partid a 12 consilieri locali care nu s-au implicat in campania electorala de la alegerile europarlamentare, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, liderul...

- Ion Țiriac, 80 de ani, a fost ales președintele Federației de Tenis, la alegerile programate astazi, la sediul instituției. Magnatul a luat de aproape trei ori mai multe voturi decat ocupantul locului secund, sibianul Marius Vecerdea. Voturi Ion Țiriac - 32Marius Vecerdea - 11Ion Țupa - 3 Doi candidați,…