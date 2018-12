"Tirurile au fost trase dintr-o masina palestiniana spre civili aflati intr-o statie de autobuz", a precizat armata.



Sase persoane ranite, intre care o femeie grav ranita in varsta de 30 de ani, au fost evacuate spre spitale din Ierusalim, potrivit serviciilor de urgenta.



Ultimul atac care a vizat israelieni in Cisiordania a fost comis in 26 noiembrie cand un palestinian a atacat cu un vehicul capcana, ranind trei soldati. Ulterior, el a fost ucis de membri ai fortelor israeliene.