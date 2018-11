Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat luni Ucraina ca recurge la "metode periculoase" in stramtoarea Kerci, la o zi dupa un incident fara precedent care a dus la capturarea a trei nave ucrainene de catre marina rusa, informeaza AFP si TASS, informeaza Agerpres."A…

- Rusia a confirmat duminica capturarea a trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, care leaga Marea Neagra de Marea Azov, si a recunoscut ca a facut uz de forta, intr-o escaladare fara precedent in aceasta zona, relateaza AFP si Reuters.

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- Uniunea Europeana si NATO au cerut, duminica seara, detensionarea situatiei create in urma incidentului din Marea Neagra, cand Rusia a deschis focul si a capturat trei nave ucrainene, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. „Asteptam de la Rusia…

- Oleksandr Turcinov, fostul președinte interimar al Ucrainei, acum secretar general al Consiliului Național de Aparare, a propus, in aceasta noapte, declararea legii marțiale in țara vecina. Asta dupa ce mai mulți soldați și marinari ucraineni au fost capturați și raniți cu o zi in urma de catre trupele…

- Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre marinarii din echipajele navelor sale au fost raniti in incidentul cu Rusia. Anterior, fortele navale ucrainene anuntasera ca un singur marinar ucrainean a fost ranit dupa deschiderea focului de catre rusi asupra navelor ucrainene din stramtoarea Kerci,…

- Culoarul care face legatura intre Marea Neagra și Marea Azov este stramtoarea Kerci , traversata de uriașul Pod al Crimeei, ancora de infrastructura geopolitica ce conecteaza Rusia de peninsula anexata in 2014, scrie digi24.ro. In ultimele luni, tensiunile s-au acutizat in aceasta zona. Autoritațile…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze 'hartuirea traficului maritim international' in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters. 'Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie noi exemple…