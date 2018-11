Stiri pe aceeasi tema

- Inalți oficiali din Germania, Rusia, Ucraina și Franța se intalnesc luni in Berlin pentru a cauta sa gaseasca o soluție comuna pentru escaladarea tensiunilor dintre Moscova și Kiev, a declarat un purtator de cuvant al ministerului german de externe, citat de Reuters.

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de campioana mondiala en-titre, Croatia, cu scorul de 17-4, in primul meci din grupa D a preliminariilor europene din Liga Mondiala, informeaza News.ro.Scorul pe reprize a fost 4-1, 5-1, 2-0, 6-2. Din grupa D mai face…

- Peste 1350 de sportivi din 28 de tari europene vor fi prezenti la finalul lunii la Sala Transilvania din Sibiu, unde vor avea loc doua evenimente de amploare: Cupa Internationala de Taekwon-do ITF pentru Copii si Cadeti (25-26 octombrie) si cea de-a noua editie a Cupei Europei la Taekwon-do ITF (26-28…

- Administratia vamala chineza a anuntat miercuri ca a interzis importurile de porci si produse din carne de porc din Republica Moldova, pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane, transmite Reuters. Interdictia vine in urma descoperirii a cinci focare de pesta porcina in Republica Moldova.…

- Angela Merkel si Recep Tayyip Erdogan au afisat o timida apropiere intre tarile lor, in pofida ”diferentelor profunde” care raman, mai ales in privinta drepturilor omului si libertatii presei in Turcia, relateaza AFP.Singurul anunt concret la finalul intalnirii priveste eventuala organizare,…

- Fermierii se tem ca epidemia ar putea afecta efectivele de porci, provocandu-le pierderi financiare si restrictii la export, transmite DPA. Este primul focar din Europe Occidentala, virusul fiind deja descoperit in opt tari din estul UE, precum si in Ucraina si in Rusia. Luna trecuta, Romania a confirmat…

- Ultimele doua campioane mondiale la fotbal, Germania si Franta, au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, la debutul lor in Liga Natiunilor. ''Les Bleus'' nu au confirmat titlul cucerit in Rusia, al treilea portar al francezilor, Alphonse Areola, salvand echipa de la esec prin interventiile…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sambata ca noi negocieri privind situatia din Ucraina in asa-numitul format de discutii Normandia (Rusia, Ucraina, Franta si Germania) sunt imposibile in...