O echipă lipsită de vlagă!

Un gol primit în chiar primul minut avea să facă diferenţa, jucătorii Crişului fiind parcă lipsiţi de vlagă. Lucru subliniat şi de antrenorul Adrian Abrudean: „Din păcate, am începutul meciul de la 0-1, pe o greșeală de poziționare a apărării. Nu e permis să facem astfel de cadouri, după care am fost nevoiți să alergăm după egalare. Am avut… [citeste mai departe]