Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a declarat luni ca Iranul pare sa se afle in spatele atacului impotriva Arabiei Saudite, dar ca doreste sa evite un conflict si asteapta sa afle "cu certitudine" cine este autorul, informeaza AFP. Se pare ca Republica islamica este cea care a vizat instalatiile petroliere din…

- „Transmitem sprijinul si solidaritatea noastra deplina autoritatilor saudite si poporului saudit. Reiteram faptul ca atacurile asupra unor obiective civile sunt inacceptabile, incalca legislatia internationala si reprezinta o amenintare reala la adresa stabilitatii regionale, in contextul in care…

- Statele Unite au publicat imagini din satelit și au citat informații adunate de serviciile secrete care dovedesc ca Iranul se afla in spatele atacurilor cu drona lansate asupra a doua rafinarii din Arabia Saudita. Iranul neaga implicarea in atacurile aeriene de sambata, care au fost revendicate de rebelii…

- Rusii lanseaza rachete hipersonice Un comandant al Gardienilor Revolutiei din Iran a avertizat duminica dimineata ca bazele militare si aeronavele Statelor Unite din regiune se afla in raza de actiune a rachetelor balistice iraniene, relateaza Reuters. Declaratiile au fost facute in contextul in care…

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat sambata atacul cu drone impotriva a doua instalatii petroliere din Arabia Saudita, in cursul unei discutii telefonice cu printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, secretarul de stat american, Mike Pompeo, acuzand la randul sau Iranul, transmite…

- Doua instalatii petroliere din Arabia Saudita sunt afectate de incendii in urma unor atacuri cu drone produse sambata dimineata, informeaza presa de stat de la Riyad, citata de postul MEDIAFAX.Incendiile afecteaza instalatiile petroliere Abqaiq si Khurais, detinute de compania de stat saudita…

- Anterior, gruparea rebela hutti din Yemen a transmis ca a vizat aeroporturile din Abha și Jizan din sudul Arabiei Saudite cu mai multe atacuri cu drone, a informat televiziunea Al-Masirah, care apartine rebelilor. Rebelii hutti, sprijiniti de Iran, au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra…

- Reprezentantul special al Statelor Unite pentru Iran, Brian Hook, a avut vineri, la Riyad, o intrevedere cu adjunctul ministrului saudit al Apararii, prințul Khalid bin Salman, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Cei doi au discutat despre recentele atacuri pentru care Statele…