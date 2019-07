Stiri pe aceeasi tema

- SUA puteau sa doboare 'una din propriile' lor drone deasupra stramtorii Ormuz, a declarat vineri ministrul adjunct de externe iranian Abbas Araghchi, dezmintind ca Republica Islamica ar fi pierdut un aparat fara pilot cu o zi in urma, potrivit France Presse. 'Ma tem ca USS Boxer a doborat una…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a transmis ca nu are informații despre pierderea unei drone, dupa ce președintele american Donald Trump a transmis ca o nava americana a doborât o drona iraniana în Strâmtoarea Hormuz, relateaza Mediafax citând Reuters. „Nu…

- Ministerul iranian de Externe a afirmat marti ca Republica Islamica a acordat asistenta, dupa ce a primit un semnal de alarma, unui "petrolier care s-a confruntat cu o problema tehnica" in Golf, relateaza AFP. "Potrivit legilor internationale (...), fortele iraniene s-au apropiat" de nava…

- Grupul international de Actiune Financiara (Financial Action Task Force, FATF), sub presedintie americana, a somat Iranul sa ia masuri impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului, cel mai tarziu in octombrie, a facut cunoscut aceasta instanta care s-a reunit joi, transmite AFP, potrivit…

- SUA au interzis joi seara zborurile companiilor aeriene din SUA in zona in care Iranul a doborat o drona militara americana, o lovitura calificata drept o 'greseala uriasa' de catre presedintele Donald Trump, potrivit France Presse. De altfel, presedintele SUA a dat ordin pentru un atac tintit impotriva…

- Iranul a comis o "foarte mare eroare" prin doborarea avionului militar american, a declarat joi presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza mediafax.ro."Iranul a comis o foarte mare eroare!", a declarat Donald Trump prin Twitter.…

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut duminica Siriei si aliatului acesteia, Rusia, sa inceteze "bombardamentul infernal" asupra ultimului bastion jihadist din Idlib, provincie din nord-vestul Siriei, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Aud vorbindu-se ca Rusia, Siria si intr-o masura…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, i-a reprosat joi Uniunii Europene neputinta sa in fata 'hartuirii' SUA pe tema acordului nuclear, afirmand ca 'UE trebuie sa-si respecte' obligatiile privind acest pact denuntat de catre Washington, potrivit France Presse. 'Declaratia…