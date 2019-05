Stiri pe aceeasi tema

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, s-a intalnit marți, la Abu Dhabi, cu E.S. Dr. Sultan Al Jaber, ministru de stat in Guvernul Emiratelor Arabe Unite, responsabil de proiecte strategice, tema principala a discuțiilor fiind atragerea de investiții in Romania.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut, vineri, o serie de intrevederi bilaterale cu Emilia Kraleva - vice-ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria si cu Denitsa Zheleva - consilier pentru politica externa al premierului Bulgariei, in marja celei de-a cincea…

- Declarația reflecta satisfacția fața de relațiile excelente existente intre cele doua țari, bazate pe incredere reciproca și respect, la 140 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale, și reitereaza parteneriatul existent, fundamentat pe impartașirea valorilor euro-atlantice și a intereselor comune.…

- "Prezenta dumneavoastra in Romania este esentiala pentru a dezvolta si a pune in aplicare investitii de o importanta majora pe teritoriul tarii noastre. Memorandumul de intelegere intre compania DP World si Ministerul Transporturilor este garantia colaborarii in proiecte strategice in Romania. Relatia…

- Propunerea dezbatuta in prezent a fost prezentata in luna martie a anului trecut de Comisia Europeana si vizeaza in principal gigantii americani ai Internetului: Google, Apple, Facebook si Amazon, reuniti sub acronimul GAFA. Propunerea vizeaza introducerea rapida a unei taxe de 3% pe veniturile generate…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut duminica, 24 februarie 2019, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, cu prilejul vizitei oficiale a inaltului demnitar arab la București. In cadrul convorbirilor, șeful Executivului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut duminica, la Bucuresti, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, oficialul roman exprimand interesul deosebit al Guvernului de la Bucuresti pentru promovarea cooperarii cu statele arabe,…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut duminica, 24 februarie 2019, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, cu prilejul vizitei oficiale a inaltului demnitar arab la Bucuresti.In cadrul convorbirilor, seful Executivului…