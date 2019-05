Stiri pe aceeasi tema

- 'Inca o data, Israelul se confrunta cu un baraj ucigator de atacuri cu rachete desfasurat de gruparile teroriste Hamas si Jihadul Islamic. Sprijinim Israelul 100% in apararea cetatenilor sai', a scris pe Twitter Donald Trump. 'Poporului din Gaza - aceste acte teroriste impotriva Israelului nu va…

- Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic transmite, intr-un comunicat, solidaritatea cu Israelul in urma "escaladarii manifestarilor violente ale organizatiilor teroriste Hamas si Jihadul Islamic din Gaza, care au tras peste 430 de rachete asupra oraselor din sudul Israelului",…

- Fortele aeriene israeliene au efectuat mai multe raiduri in Fasia Gaza, in replica la cele circa 200 de rachete lansate asupra Israelului din enclava palestiniana. "Saba Abu Arar, in varsta de un an si doua luni, a murit intr-un raid in estul orasului Gaza. Mama ei, care este insarcinata,…

- Militanți din Fâșia Gaza au lansat duminica dimineața cinci rachete spre teritoriul israelian, la doar câteva ore dupa ce patru palestinieni au fost împușcați mortal de militarii israelieni în cursul unui miting de aniversare a protestelor saptamânale de la frontiera dintre…

- Armata israeliana a efectuat vineri in zori o serie de lovituri militare asupra pozitiilor detinute de miscarile islamiste Hamas si Jihadul Islamic in Fasia Gaza ca represalii la tirul de rachete in directia Israelului dinspre enclava palestiniana, au informat surse din serviciile de securitate, relateaza…