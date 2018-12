Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile din noaptea de vineri spre sambata au afectat 7 judete ale tarii, iar in evenimentele produse de vremea rea au fost implicate 12 autovehicule si 24 persoane, a informat sambata dimineata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, citat de Agerpres.

- Spania, a patra economie a zonei euro, va majora cu 22% salariul minim lunar, la 900 de euro (1.019 dolari), a anuntat miercuri premierul Pedro Sanchez, transmite Reuters. Majorarea, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, a fost acceptata impreuna cu partidul Podemos (stanga radicala),…

- In special, incepand cu marți dimineața, o autostrada distrusa complet, care leaga Aeroportul Internațional și Autostrada Minnnesota, a fost refacuta in totalitate și redeschisa traficului. "Totul a durat mai puțin de patru zile", au relatat publicațiile locale. Departamentul de Transport…

- Sute de persoane care doresc sa ajunga in parcarile amenajate la marginea orasului Alba Iulia nu pot face acest lucru din cazua blocarii drumurilor de iesire. Situatia tensionata a provocat conflicte intre oameni si jandarmi, respectiv polisisti, ajungandu-se chiar la blocarea unor instersectii.

- Nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier pe raza judetului Cluj, iar circulatia se desfasoara pe mai multe sectoare de drum, in conditii specifice de iarna. Pe unele drumuri s-a depus polei.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a fost supus unei artroscopii la glezna dreapta, luni seara intr-o clinica din Barcelona, care s-a derulat conform asteptarilor, informeaza cotidianul sportiv Marca.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, iese iar la rampa in disputa cu Guvernul și Compania Naționala de Drumuri (CNAIR) in privința finalizarii Centurii rutiere a Municipiului București. Ea solicita printr-un apel public transferul lucrarii catre Primaria Capitalei care ar avea fi resursele…

- Violente in Catalonia, la un an de la referendumul ilegal organizat pentru obtinerea independentei fata de Spania. Scutierii au intervenit in forta pentru a calma situatia la Barcelona. Manifestatii au fost si in alte orase din regiune.