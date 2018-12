Astrocafe.ro: Atmosfera astrala DECEMBRIE 2018 - Granita dintre trecut si viitor

Atmosfera lunii Decembrie este linistita in aparenta, o perioada in care pe de o parte revizuim ceea ce avem de revizuit atat in mentalitatea noastra, cat si in relatiile cu ceilalti. Insa, pe de alta parte este nevoie sa ne pregatim pentru… [citeste mai departe]