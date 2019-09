Stiri pe aceeasi tema

- "Noi, cei din ALDE, avem convingerea ca deja s-a batut palma pe fuziunea cu partidul lui Victor Ponta. Pe noi nu ne-a anunțat nimeni despre decizia asta. Domnul Tariceanu a postat pe Facebook, pe data de 7 august, domnia sa la masa cu Victor Ponta și domnul Mocioalca de la PRO Romania, in care anunța…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a explicat la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9” felul in care Calin Popescu Tariceanu a aruncat partidul in mainile lui Victor Ponta. Zamfir susține ca decizia nu a fost discutata in partid, ci a venit sub forma unui dictat.Citește și: Lovitura pentru polițiști!…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir isi exprima din nou nemultumirea cu privire la o posibila alianta dintre partidul sau si Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, intitulat "Despre paraziti", Zamfir precizeaza ca un fost prim-ministru, actual europarlamentar din…

- "Le-am stricat niste blaturi si ma bucur de chestia asta. Ceea ce este cel mai important si ce am incercat sa stric si eu, ce a incercat si domnul Tariceanu, este acest dolce far niente, domne', dupa 27 mai, doamna Dancila a scapat de Dragnea, deci mergem mai departe la fel. A fost cel mai…

- "Asta-i buna! Ne cearta Ponta ca am stat prea mult la guvernare! El care a umblat disperat sa intre pe usa din dos in Guvern, folosindu-se de Calin Popescu Tariceanu! Aflu acum de la colegi ca el negocia cu PSD, pe la spate , sa ia patru ministere iar ALDE sa ramana cu doua. Asta-i Șarpele Mamba…

- Dupa ce Daniel Zamfir a zis ca Victor Ponta este un tradator și ca ALDE nu poate face alianța cu Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu a spus: ”Sunt colegi care nu au cea mai buna parere. Fiecare iși imagineaza ca exista o soluție ideala. In politica, rareori te intalnești cu soluții ideale”.…

- Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, spune ca nu înțelege "trecerea brusca pe care ALDE a savârșit-o în doar o saptamâna de la a încerca sa dea un suflu nou guvernarii, la ieșirea de la guvernare și îndreptarea catre o șocanta fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric".…

- Daniel Zamfir afirmat, luni, ca ALDE nu a cerut ministere in negocierile cu PSD și nu a forțat intrarea Pro Romania la guvernare. El a adaugat ca subiectul unei candidaturi comune cu PSD la prezidențiale este inchis, insa ALDE vrea continuare guvernarii, in anumite condiții.SONDAJ CURS - Iohannis…