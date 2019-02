Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a invitat vineri pe omologul sau italian Sergio Mattarella sa efectueze o vizita de stat in Franta "in urmatoarele luni", a anuntat Presedintia franceza, dupa tensiuni...

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a invitat vineri pe omologul sau italian Sergio Mattarella sa efectueze o vizita de stat in Franta "in urmatoarele luni", a anuntat Presedintia franceza, dupa tensiuni intre cele doua tari, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Sondaj CURS…

- In plina criza a declarațiilor dintre Franța și Italia, Parisul a recurs la un gest extraordinar și și-a rechemat ambasadorul de la Roma. Criza dintre cele doua țari este considerata ca fiind cea mai grava de dupa Al Doilea Razboi Mondial, scrie The Guardian. Franța a transmis ca a recurs la acest gest…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat duminica la Cairo ca nu va raspunde criticilor vicepremierilor italieni Luigi Di Maio si Matteo Salvini despre Franta, deoarece acestea nu prezinta "niciun interes", informeaza AFP. "Nu vreau sa raspund. Singurul lucru pe care ei il asteapta este exact…

- „Intr-o situatie in care Europa traverseaza o situatie deosebit de critica, strivita sub greutatea fluxurilor de migranti si incapabila sa exprime o strategie politica comuna si solidara, este legitim sa existe intrebari cu privire la eficacitatea politicilor globale intreprinse la nivelul Uniunii…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Omul de afaceri francez Marc Ladreit de Lacharriere a fost condamnat marti la de Lacharriere si la plata unei amenzi de 375.000 de euro pentru abuz de bunuri sociale, in cazul acordarii unui loc de munca de complezenta sotiei lui Francois Fillon, candidatul conservator cotat la un moment dat favorit…

- CHIȘINAU, 24 nov – Sputnik. Institutul italian Milton Friedman a publicat un clasament al liderilor mondiali în functie de popularitatea lor în rândul cetațenilor din țarile lor și din strainatate. Președintele chinez Xi Jinping se afla pe primul loc în clasament.…