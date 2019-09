Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul brazilian al economiei a apreciat joi ca Brigitte Macron, sotia presedintelui francez, este "intr-adevar urata", intr-un nou atac impotriva Primei Doamne a Frantei, deja insultata pentru fizicul ei de catre presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, informeaza vineri AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Bolsonaro a facut ''afirmatii extraordinar de nerespectuoase fata de sotia mea'', a spus Emmanuel Macron in marja summitului G7 de la Biarritz. ''Ce pot sa va spun? Este trist, este trist, dar este trist pentru el si pentru brazilieni'', a declarat seful statului francez, adaugand ca spera ca ''extrem…

- Mojicia la nivel inalt in politica pare sa devina regula. Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a postat un comentariu jignitor duminica la adresa primei doamne a Frantei, Brigitte Macron, in timp ce unul dintre ministrii sai l-a numit pe seful statului francez Emmanuel Macron „un cretin oportunist”.

- Mojicia la nivel inal in politica pare sa devina regula. Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a postat un comentariu jignitor duminica la adresa primei doamne a Frantei, Brigitte Macron, in timp ce unul dintre ministrii sai l-a numit pe seful statului francez Emmanuel Macron „un cretin oportunist”.

- Pranzul improvizat a avut loc la Hotel du Palais, pe terasa, la invitatia presedintelui Frantei. Cei doi lideri au stat impreuna la o masa rotunda, protejati de soare, la aproximativ zece metri de insotitorii lor, intre care si ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, si consilierul John…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si liderul de la Casa Alba, Donald Trump, au avut un pranz tete-a-tete, sambata, la Biarritz, intalnire care nu era prevazuta initial in programele celor doi, relateaza presa franceza, conform news.ro.Pranzul improvizat a avut loc la Hotel du Palais, pe…

- Parisul, Londra si Berlinul lucreaza la o "misiune de monitorizare si observare a securitatii maritime in Golf", a declarat marti ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, dupa sechestrarea de catre Iran a unui petrolier sub pavilion britanic in stramtoarea Ormuz, conform AGERPRES."Angajam…