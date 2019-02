Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Dan Barna a declarat ca, in prima saptamana a sesiunii parlamentare, ca partidul pe care il conduce va solicita ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sa vina in plenul Parlamentului pentru a da explicatii despre prabusirea bursei si pierderea a 3 miliarde de lei. „In prima sa…

- Premierul britanic Theresa May a îndemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" și sa "conlucreze în mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului…

- Moneda naționala pierde teren in fața monedei euro, ajungand la 4,6822 lei pentru un euro, potrivit informațiilor afișate de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR). Dolarul american a crescut la randul sau, de la nivelul de 4,0802 lei la 4,0973 lei. La fel, francul elvetian a urcat de la 4,1524 lei…

- Decretul prin care Klaus Iohannis i-a prelungit mandatul șefului Statului Major, atacat in instanța. Executivul ataca in instanta decretul prin care seful statului a prelungit mandatul sefului Statului Major al Armatei. Actiunea in contencios administrativ are ca prim efect suspendarea aplicarii acestui…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a afirmat joi ca nicio schimbare sau clarificare legata de acordul privind iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana nu trebuie sa submineze spiritul acordului sau sa faca nefunctionala asa-numita ''plasa de siguranta'',…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit marti cu membrii cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca UE fara un acord de retragere, pe fondul unei opozitii puternice in Parlament, transmite dpa. ''Nu va exista niciun risc pentru…

- Executivul adopta vineri, in sedinta, hotararea prin care este majorat, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut la 2.080 lei si, respectiv, la 2.350 lei pentru angajatii cu studii superioare, premierul Viorica Dancila dand asigurari ca salariile si pensiile vor continua sa creasca potrivit legii.…