Stiri pe aceeasi tema

- „Da, am vazut ce a spus domnul Tariceanu, dar referirea dansului era legata de dezbinarea care exista in societate, de dezbinarea dintre partidele politice, nicidecum din punct de vedere organizatoric, logistic, sau al programului pentru preluarea presedintiei rotative”, a afirmat premierul. Viorica…

- Premierul Viorica Dancila susține ca declarațiile lui Calin Popescu Tariceanu, referitoare la lipsa de pregatire a Romaniei pentru preluarea președinției Consiliului UE, se referau la dezbinarea din societate și dintre partidele politice, nu la organizare."Am vazut ce a spus domnul Tariceanu,…

- In conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, subliniind ca acordul propus de ALDE partidelor parlamentare este "unul dintre ultimele trenuri" in ceea ce priveste gestionarea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, vorbește intr-o postare pe rețelele de socializare despre faptul ca partidul sau a propus acel apel al ALDE la consens nu este un pas inapoi, ci este mai degraba un demers...

- La final de evaluare in PSD, apar și primele nume vehiculate in cazul schimbarii echipei conduse de Viorica Dancila. Asta nu inseamna insa ca lucrurile sunt batute in cuie, surse politice declarand pentru Hotnews.ro ca exista neintelegeri intre PSD și ALDE pe subiectul remanierii.

- Negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marți, intrevederi cu președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și cu președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanța CE in Romania, informeaza Mediafax.Principala…

- Premierul slovac se afla Bucuresti intr-o vizita oficiala, la invitatia omologului sau, Viorica Dancila. "Referitor la preluarea, de catre Romania, a Presedintiei Consiliul UE, domnul Calin Popescu-Tariceanu a opinat ca aceasta se va derula intr-un context european si international complex,…

- Intalnirea pe care Liviu Dragnea, a avut-o marti seara la Guvern cu Viorica Dancila si cu mai multi ministri, pe tema rectificarii bugetare, urmare a situatiei din CSAT, s-a incheiat dupa aproximativ o ora. Liderul PSD si premierul au iesit impreuna din Palatul Victoria, ei fiind huiduiti de mai multe…