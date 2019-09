Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, o fetița de 3 ani și jumatate și un baiat de 5 ani, au suferit arsuri la maini și fața, in urma exploziei unei butelii, in localitatea Siliștea Crucii, din județul Dolj. Ambii copii au fost transportați la spital.Potrivit ISU Dolj, pompierii au fost solicitați sa intervina, luni,…

- Alex Gavan este un alpinist și fotograf , primul roman care a cucerit varfurile Gasherbrum I (8.080 m) și Makalu (8.485 m). Pe 2 octombrie 2006 , cand a urcat pe Cho Oyu , a devenint cel mai tanar alpinist roman care a reușit ascensiunea unui optmiar . Cu aceasta reusita, Alex Gavan si-a…

- Fostul presedinte argentinian Fernando de la Rua a fost spitalizat in stare grava Fernando de la Rua, 81 de ani, "a fost spitalizat in stare grava cauzata de o decompensare cardiaca si renala", a declarat un reprezentant al clinicii Fleming din Buenos Aires, citat de publicatia Perfil.Fostul…

- Doi pensionari din Statele Unite demonstreaza ca dragostea nu are varsta. John Cook, un veteran de razboi de 100 de ani, s-a casatorit cu Phyllis, care pe 8 august va implini 103 ani. Insurațeii iși sarbatoresc noua viața pe care au ales sa o traieasca impreuna la un azil din Ohio. Phyllis provine dintr-o…

- Joi fusese declarata stare de urgenta in orasul Ridgecrest, situat tot in California, in urma cutremurului cu o magnitudine de 6,4 pe scara Richter. Vineri noaptea a avut loc un nou cutremur in California, cu magnitudinea de 7,1 grade.Cel mai recent cutremur a avut loc la aproximativ 17…

- Un veteran american, in varsta de 97 de ani, s-a intalnit cu o franțuzoaica de care s-a indragostit in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, dupa 75 de ani. Batranul i-a marturisit acesteia ca a iubit-o mereu, deși a fost casatorit cu o alta femeie.