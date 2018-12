Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea cetatean canadian, Michael Spavor, a fost dat disparut in China de cand a fost interogat de autoritati din aceasta tara, a declarat joi purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe canadian, Guillaume Berube, AFP. "Lucram intens pentru a afla unde se afla", a adaugat el, despre acest…

- Un al doilea cetatean canadian, Michael Spavor, a fost dat disparut in China de cand a fost interogat de autoritati din aceasta tara, a declarat joi purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe canadian, Guillaume Berube, AFP, potrivit Agerpres. "Lucram intens pentru a afla unde se afla",…

- Ministerul chinez de Externe a emis un comunicat prin care transmite ca daca fostul diplomat canadian Michael Kovrig desfașura „activitați relevante” in cadrul International Crisis Group (ICG) din China fara a fi inregistrate, este posibil sa fi incalcat legislația chineza, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministerul chinez de Externe a emis un comunicat prin care transmite ca daca fostul diplomat canadian Michael Kovrig desfasura „activitati relevante” in cadrul International Crisis Group (ICG) din China fara a fi inregistrate, este posibil sa fi incalcat legislatia chineza, relateaza Reuters.

- Le Yucheng, ministrul adjunct de Externe al Chinei, l-a convocat duminica pe ambasadorul SUA la Beijing in semn de protest fata de arestarea lui Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, informeaza agentia de stiri Bloomberg.

- Business International Cine este Meng Wanzhou si de ce arestarea fiicei fondatorului Huawei a aruncat unde de soc in toate pietele bursiere din lume Tweet Print Mail Retinerea lui Meng a venit la cererea autoritatilor americane si este legata de o investigatie privind presupuse incalcari ale sanctiunilor…

- Decizia vine dupa ce tot mai multe tari occidentale au devenit ingrijorate privind posibila implicare a guvernului chinez in retelele 5G sau alte retele de comunicatii. Huawei a negat in repetate randuri orice amestec din partea guvernului. Mai devreme in acest an, Australia a interzis folosirea Huawei…

- Ministerul de Externe chinez are cateva sfaturi pentru administratia americana daca aceasta este ingrijorata de interceptarea din strainatate a iPhone-urilor presedintelui Donald Trump: sa foloseasca in loc un telefon Huawei sau pur si simplu sa rupa complet legaturile cu lumea, relateaza Reuters. Replica…