- Franta si-a rechemat 'pentru consultari' ambasadorul din Italia dupa o serie de 'declaratii revoltatoare' si 'atacuri fara fundament' si fara 'precedent' ale unor responsabili italieni, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Paris, transmit AFP si Reuters.

- Ministrul francez al Afacerilor Europene, Nathalie Loiseau, se va afla in vizita la Bucuresti intre 9 si 11 ianuarie si va vorbi cu oficiali din tara noastra despre summitul de la Sibiu si despre sustinerea pe care Franta o acorda presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, informeaza Agerpres."Nathalie…

- Votul ratificarii acordului privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana incheiat cu Bruxellesul va avea loc la 15 ianuarie, in camera Comunelor, a confirmat un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May la finalul unei reuniuni a Cabinetului restrans, relateaza Reuters preluata…

- "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu putem comenta inainte ca ele sa fie detaliate corespunzator", a declarat Valdis Dombrovskis in fata parlamentarilor europeni, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg. Remarcile sale au fost facute in contextul in care…