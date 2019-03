Stiri pe aceeasi tema

- Surprize mari pe lista Pro Romania pentru europarlamentare. Pe lista apar trei foști premieri și un cantareț. Fostul premier PSD Victor Ponta deschide lista. El este secondat de comisarul european Corina Crețu , iar pe locul trei se afla fostul prim-ministru Mihai Tudose.

- Mihai Tudose dezvaluie relația dintre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu! Conform fostului premier, cei doi lideri ai PSD și ALDE nu sunt deloc in relații bune.”PSD blocheaza cererea de urmarire penala a lui Calin Popescu Tariceanu in Senat. Aveți ideea ca se iubesc? Nu se iubesc, au…

- Fostul premier Mihai Tudose va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 13.00, despre relatia tensionata cu Liviu Dragnea, dar si despre viitorul sau politic in Pro Romania. I-a cerut Liviu Dragnea sa adopte ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea? Cine-i poate lua locul lui Dragnea in fruntea…

- „Atata timp cat de un an de zile eu si alti colegi am tras niste semnale despre tipul de management, despre tipul de agenda publica inlocuita cu alte agende, nu a fost nicio dezbatere interna, nu a fost nimic bine, totul e bine daca spune cineva, evident ca lumea nu mai suporta. (...) Un an de zile…

- Adrian Pau, deputat PSD de Timiș, a demisionat din PSD și a anunțat ca trece la Pro Romania, partid condus de Victor Ponta. Fostul premier Mihai Tudose a anuntat marti, 29 ianuarie, ca demisioneaza din PSD, dupa 27 de ani, si se alatura Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. Mai…

- Radu Tudor a declarat, la emisiunea Punctul de Intalnite, pe care o modereaza, ca Paul Stanescu a luat deja decizia de a parasi Partidul Social Democrat. "Despre Paul Stanescu se vorbește ca va pleca din Partidul Social Democrat. Dupa ce Mihai Tudose a plecat deja din PSD și s-a dus la Pro…

- "Cand pleaca cineva important, cu 27 de ani de activitate in partid, cu care am castigat marea majoritate a bataliilor, este ca si cand iti pleaca cineva din familie. Plecarea lui Mihai Tudose este o pierdere pentru organizatie, tinand cont ca Mihai Tudose, fostul premier al Romaniei, a fost un membru…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a demisionat din PSD si se va alatura echipei Pro Romania."Acum 27 de ani am intrat in politica din dorinta de a face ceva pentru Braila si pentru Romania. 27 de ani am fost membru PSD si nu am precupetit niciun efort pentru a face bine…