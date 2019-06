Stiri pe aceeasi tema

- 'Condamn orice atac asupra navelor civile', a declarat secretarul general al ONU, care a cerut 'stabilirea faptelor' si a 'responsabilitatilor', subliniind ca lumea nu-si poate permite un conflict major in Golf. Luand cuvantul dupa Antonio Guterres, secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri trimiterea a 1.500 de soldați americani în Orientul Mijlociu, ca o masura protectiva, în principal, pe fondul tensiunilor cu Iranul, scrie AFP."Vrem sa avem protecție în Orientul Mijlociu. Vom trimite un numar relativ…

- Pentagonul analizeaza o cerere militara de trimitere a 5.000 de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pe fondul cresterii tensiunilor cu Iranul, au declarat miercuri doi oficiali americani sub protectia anonimatului, informeaza joi Reuters potrivit Agerpres. In luna mai retorica agresiva…

- Departamentul de Aparare din Statele Unite ia în considerare o cerere a forțelor armate americane privind trimiterea a înca 5.000 de militari în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul, au informat doi oficiali, relateaza Mediafax, citând Reuters. Tensiunile…

- Presedintele american Donald Trump spera ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi cu Iranul, iar un oficial american a declarat ca incarcarea unor rachete pe ambarcatiuni traditionale de lemn folosite de perscari (dhow), la Golful Persic, se afla intre „amenintarile” invocate de administratia…

- Casa Alba examineaza planuri militare potrivit carora in Orientul Mijlociu ar putea fi desfasurati 120.000 de militari in cazul in care Iranul ar ataca forte americane sau ar intensifica activitatea in domeniul armelor nucleare, potrivit editiei de luni a cotidianului The York Times, relateaza marti…

- Donald Trump avertizeaza Iranul, dand asigurari ca Republica islamica ar comite ”o mare greseala” daca ar ”face ceva”, in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste ”atacuri” vizand interese americane in Orientul Mijlociu