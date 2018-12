Tensiuni Belgrad-Pristina. Epurare etnică, avertisment Serbia Sefa executivului de la Belgrad si-a exprimat, miercuri, speranta ca tara sa 'nu va fi nevoita niciodata sa recurga la armata', desi exista, in opinia sa, o posibilitate in acest sens avand in vedere vointa Kosovo de a se dota cu propria forta militara, relateaza AFP. 'Sper ca nu va trebui niciodata sa recurgem la armata, dar este una din optiuni in momentul de fata, deoarece nu putem sa nu observam ca se procedeaza la o noua epurare etnica', a declarat presei Ana Brnabic. Remarca sa vine dupa ce marti presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat autoritatile kosovare ca vor sa 'alunge… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

