Tensiune maximă la Caracal. Are loc reconstituirea crimelor A inceput reconstituirea la casa groazei din Caracal. Dupa ce Duminica și-a recunoscut crimele, Gheorghe Dinca le arata azi anchetatorilor pas cu pas cum a procedat. Audierea lui Dinca a durat nu mai puțin de 60 de ore. Duminica seara au fost intrerupte timp de doua ore, timp in care Dinca a primit ingrojiri medicale The post Tensiune maxima la Caracal. Are loc reconstituirea crimelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

