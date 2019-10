Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban i-a chemat, marți, pe liderii grupurilor parlamentare Raluca Turcan și Florin Cițu la o intalnire, de la ora 15.00, la sediul PNL din Modrogan, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX.Președintele liberalilor ar avea cate trei nume pentru fiecare dintre cele 16 ministere…

- Ludovic Orban asteapta cu nerabdare ca Presedintele sa il anunte ca va fi premierul desemnat sa alcatuiasca noul guvern. Liderul PNL are insa de asteptat pentru ca presedintele nu grabeste...

- Tensiune maxima dupa caderea guvernului. Tensiune maxima și pentru ca aceasta cadere a guvernului vine inainte de inceperea oficiala a campaniei electorale pentru prezidențiale. Sambata este prima zi...

- UPDATE – La Palatul Cotroceni continua consultarile dintre presedintele Klaus Iohannis si partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la functia de premier, dupa ce cabinetul condus de Viorica Dancila a fost indepartat prin motiune de cenzura. Consultarile au inceput cu reprezentantii PNL.…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii cere premierului Viorica Dancila sa se prezinte de urgenta in Parlament pentru a clarifica lipsa de sustinere a actualului Guvern, considerand ca ”o tara intreaga este luata ostatica de un premier iresponsabil care guverneaza impotriva vointei romanilor, impotriva poporului”.

- Vehicule militare chineze au fost vazute trecand peste granița in Hong Kong, in ceea ce militarii au spus ca sunt mișcari obișnuite de trupe, in timp ce temerile au crescut ca Beijingul va interveni militari pentru a stopa tulburarile politice, informeaza Xinhua.

- Ludovic Orban a fost numit, luni, șef de campanie al PNL pentru alegerile prezidențiale, au afirmat surse din interiorul partidului, pentru MEDIAFAX. Liderul PNL urmeaza sa aiba consultari cu Klaus Iohannis in privința echipei de organizare a campaniei electorale pentru un nou mandat la ...

- Liderul PNL Ludovic Orban nu-i da nicio șansa candidatului USR-PLUS la prezidentiale.Intrebat daca intrarea lui Dan Barna in cursa prezidențiala scade sansele lui Klaus Iohannis, liderul PNL a zis luni dupa o ședința de partid: „Cred ca romanii au suficient discernamant si merg pe mana…