Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au avut astazi o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Potrivit unor surse, aceștia au discutat despre amnistie și grațiere.Duminica, Liviu Dragnea declara la un post tv ca, „la un moment dat”, in Romania ar…

- Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania. "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut…

- Liviu Dragnea spus, intr-un interviu la Antena 3, la doua zile dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca au fost colegi care i-au reprosat faptul ca nu a condus partidul cu o mana de fier. Liderul PSD a vorbit si despre un plan straveziu pentru a fi dat jos Guvernul Dancila. „Planul e straveziu,…

- Ședința tensionata in PSD.Dupa ce ieri liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu toți președinții de organizații județene, astazi, liderul PSD are o noua intrevedere importanta, de data aceasta cu primarii de sectoare, conform Romania TV. Marele absent de la intalnire este chiar…

- Jurnaliștii de la G4Media spun, citand surse guvernamentale, ca o noua ședința de guvern urmeaza sa fie programata pentru ziua de joi, ultima zi a sesiunii extraordinare. Ședința ar putea fi legata de adoptarea unei OUG pentru amnistie și grațiere. Jurnaliștii de la G4Media titreaza , citand surse,…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…

- "Totusi de ce nimeni nu confirma (informatiile ca Guvernul ar urma sa dea o OUG pentru amnistie si gratiere – n.r.)? Pentru ca nu s-a confirmat subiecul. Cred ca a fost aruncat in presa pe anumite canale, nu e prima data cand se intampla, si atunci vad ca foarte multi musca la subiect si subiectul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24 , ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. “I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…