- Cel putin 27 de oameni au murit si 77 au fost raniti intr-un dublu atentat care a vizat o catedrala din sudul tarii in timpul slujbei de duminica, au anuntat oficiali de securitate, la cateva zile dupa ce...

- UPDATE: Fostul premier Dacian Ciolos a fost ales, sambata, presedinte al PLUS, el intrunind 99,17 la suta din voturile delegatilor. Conventia Nationala a PLUS s-a reunit pentru prima data, sambata, in prezenta a peste o mie de membri ai formatiunii, pentru alegerea lui Dacian Ciolos in functia…

- "In momentul de fata exista discutii avansate pentru participarea intr-o alianta la aceste alegeri europarlamentare, respectiv pe o lista comuna. Pana la finalul acestei luni, poate in primele zile de februarie - pe 2 februarie, de altfel, avem un comitet politic - vom lua o decizie, daca cele doua…

- Dacian Ciolos a precizat marti ca va participa la alegerile din partid. El a afirmat ca a avut discutii pana acum cu presedintele USR, Dan Barna, dar negocierile pentru o colaborare vor incepe dupa ce vor fi alese si structurile de conducere ale PLUS. "Discutiile continua. Nu stim care…

- Dacian Ciolos, fost premier al Romaniei si lider fondator al Miscarii Romania Impreuna, a indemnat la unitate si a facut trimiteri critice la adresa Guvernului in mesajul prilejuit de aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. „Cand vom intelege ca politicienii acestei tari sunt vremelnici si ca datoria…