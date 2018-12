Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda zvonurilor aparute in ultima perioada, se pare ca Printul William (36 de ani) si Kate Middleton (36 de ani) isi vor petrece Craciunul alaturi de Printul Harry (34 de ani) si Meghan Markle (37 de ani). Vestea vine la doar o zi dupa ce, intr-o miscare de comunicare neobisnuita, Palatul Buckingham…

- Kate Middleton și Meghan Markle nu și-ar vorbi in prezent, dupa ce ducesa de Sussex ar fi facut-o sa planga pe soția prințului William. Acesta ar fi și motivul pentru care Meghan și Harry ar fi ales sa se mute din Palatul Kensington, pe care il imparțea cu William și Kate.

- Sarbatorile se apropie cu repeziciune, ia graviduța Meghan Markle va petrece sarbatorile in mod diferit in acest an. Meghan Markle și soțul ei, prințul Harry vor petrece sarbatorile de iarna alaturi de toți membri casei regale, iar cea care va face toate jocurile in privința tradițiilor este nimeni…

- S-au facut 6 luni de cand Meghan Markle și-a facut intrarea in familia regala britanica prin casatoria cu prințul Harry. De atunci, fosta actrița a caștigat simpatia publicului, dar a atras antipatia unor angajați ai casei regale. Aceștia se plang ca Markle este extrem de matinala. Se trezește in fiecare…

- }n primEvara anului 2019, Meghan Markle "i Prin:ul Harry vor deveni pErin:i pentru prima oarE. Cei doi a"teaptE venirea pe lume a unui bebelu", care rEmane de vEzut dacE va fi bEiat sau fatE.

- Printesa Eugenie, nepoata reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, se casatoreste cu logodnicul sau, Jack Brooksbank, vineri, la aceeasi capela St. George de la Castelul Windsor unde, pe 19 mai, si-au unit destinele printul Harry, varul viitoarei mirese, si actrita americana Meghan Markle.

- ToatE lumea "tie cE protocolul regal are o serie de regli stricte, pe care toatE familia regalE trebuie sE le respecte, fie cE membrilor le este sau nu pe plac. i, cum Meghan Markle a intrat "i ea in familia Prin:ului Harry, fosta actri:E de la Hollywood este obligatE sE respecte totul, cu cea mai mare…

- Desi au existat unele zvonuri potrivit carora Printul Charles nu ar fi intr-o relatie foarte buna cu cei doi baieti ai lui, William si Harry, se pare ca in familia regala nu exista nici urma de cearta, ci toata lumea se iubeste mai mult ca niciodata. Potrivit unei surse din interiorul familiei regale,…