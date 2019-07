Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile in aceasta zona, prin care tranziteaza aproape o treime din petrolul brut mondial transportat pe cale maritima, a culminat in timpul ultimelor saptamani. SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri impotriva unor petroliere, iar Iranul a doborat o drona americana."Contactam in…

- Senatul american s-a opus joi unor vanzari de armament autorizate de presedintele Donald Trump pentru Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si Iordania, informeaza AFP si Reuters. Mai multi congresmeni republicani s-au alaturat opozitiei democrate si au votat trei rezolutii impotriva acestor contracte…

- Iranul respinge acuzațiile aduse de Statele Unite privind implicarea sa în atacurile care au vizat doua petroliere din Golful Oman, a afirmat joi misiunea iraniana la ONU, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Iranul respinge categoric acuzațiile nefondate aduse de Statele Unite…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) si Germania si-au exprimat ingrijorarea intr-un comunicat comun publicat de agentia de stat WAM privind tensiunile din ce in ce mai mari in regiunea Golfului si au facut apel la Iran sa se abtina din a lua masuri care vor creste tensiunile, conform Reuters, potrivit news.ro.Comunicatul…

- Departamentul de Aparare din Statele Unite ia în considerare o cerere a forțelor armate americane privind trimiterea a înca 5.000 de militari în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul, au informat doi oficiali, relateaza Mediafax, citând Reuters. Tensiunile…

- In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov in statiunea Soci - de pe coasta ruseasca a Marii Negre - Pompeo a spus ca a dat de inteles clar Rusiei ca nu poate repeta o ingerinta electorala in SUA de felul celei din alegerile…

- Presedintele american Donald Trump a decis sa elimine toate scutirile acordate unui grup de opt economii care puteau achizitiona petrol iranian fara sa se confrunte cu sanctiunile SUA, a informat luni intr-un comunicat Casa Alba, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Statele Unite, Arabia Saudita…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a folosit marți dreptul de veto fața de o rezoluție a Congresului american care prevedea ca Washingtonul nu se va mai implica în conflictul din Yemen, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de Reuters. „Rezoluția este o încercare…