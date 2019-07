Stiri pe aceeasi tema

- ■ interviu cu Mariana Moisei, presedintele juriului de teren la Cupa TCE 3 Brazi, concurs international de sarituri peste obstacole ce are loc in perioada 18-21 iulie, la Baza Hipica din Piatra Neamt Rep: Baza Hipica din Piatra Neamt revine dupa 10 ani in concursurile internationale de sarituri peste…

- ■ in perioada 18-21 iulie, la complexul sportiv „Virgil Barbuceanu“ se vor desfasura intrecerile de sarituri peste obstacole Cupa TCE 3 Brazi ■ in concurs vor intra cei mai buni sportivi din Romania si din alte patru tari: Rusia, Republica Moldova, Bulgaria si Ungaria ■ Baza Hipica „Virgil Barbuceanu“…

- Simona Halep a facut o partida senzaționala in finala cu Serena Williams, caștigand titlul Wimbledon cu 6-2, 6-2 in 56 de minute contra multiplei campioane americane. In prima ei finala la Wimbledon, Simona a fost aproape fara greșeala, in ceea ce ar putea fi considerat meciul vieții ei. Un start dezlanțuit,…

- Persoane evacuate, gospodarii inundate, poduri afectate, punti distruse, strazi inundate, acesta este bilantul potopului din noaptea de miercuri spre joi, 19 spre 20 iunie, cind municipiul Piatra Neamt si comunele limitrofe au fost sub cod rosu de ploi torentiale. Conform raportului operativ emis de…

- Piatra Neamt, 20 iunie 2019, in plin COD ROSU de ploi torentiale. Drama unui om. O intelegem? Articolul POZA ZILEI – PIATRA NEAMT, COD ROSU apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .

- Pompierii nemteni au miercuri dimineata, 5 iunie, o misiune mai putin obisnuita. Au fost solicitati sa verifice daca in municipiul Piatra Neamt, pe strada General Dascalescu, pe o proprietate privata, a avut loc o scurgere accidentala de mercur. “Misiune cercetare CBRN in municipiul Piatra Neamt, strada…

- ■ “am fost, in campania electorala, in judetul Neamt si am simtit ca lucrurile se schimba”, a declarat Dacian Ciolos Dacian Ciolos, presedintele PLUS, a transmis catre mass-media din Neamt un comunicat de presa in care multumeste votantilor si celor implicati in procesul electoral pentru rezultatul…

- ■ cel mai bun ziar on-line a fost desemnat “Auzi vorba”, editat de elevii de la Scoala gimnaziala Sagna ■ cel mai bun editorial a fost semnat de un elev de la Scoala nr. 5 Piatra Neamt ■Proiectul educational ”Implica-te: Fii Puterea Romaniei”, initiat de Daniela Soroceanu, prefectul judetului Neamt,…