- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoare luna aceasta in ultimul turneu de Mare Slem al anului, US Open, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Tokyo, dotat cu premii in valoare de 799.000 dolari. Osaka, favorita numarul 3 a competitiei, a dispus in doua…

- Jucatoarea italiana Camila Giorgi, locul 37 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de categorie Premier de la Tokyo, dupa ce a beneficiat, vineri, de abandonul Victoriei Azarenka (Belarus), locul 63 WTA, la scorul de 5-3.Azarenka a acuzat probleme fizice si s-a retras de pe teren dupa…

- Jucatoarea Alexandra Cadantu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Zagreb, cu premii totale de 60.000 de dolari, scrie news.ro.Cadantu a trecut in sferturi de Pemra Ozgen, din Turcia, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 40 de minute. In semifinale, Cadantu va evolua cu…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a calificat cu mare usurinta in semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a intrecut-o cu 6-1, 6-1 pe ucraineanca Lesia Turenko, miercuri, la New York, in doar 57 de minute. Osaka (20 ani, 19 WTA) a ajuns astfel in premiera in…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati. Tenismena a spus ca a avut noroc ca Darren Cahill a venit pe teren intr-un moment critic si ceea ce i-a spus a ambiționat-o foarte mult sa...

- Jucatoarea slovena Polona Hercog, favorita numarul 8 a turneului de tenis BRD Bucharest Open, s-a calificat in semifinale dupa ce a invins-o, vineri seara, in sferturile de finala pe Ons Jabeur (Tunisia) cu scorul de 6-3, 6-1. Meciul a durat doar o ora si 6 minute, lucru explicabil si prin faptul ca…

- Echipa Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava s-a calificat in semifinalele Campionatului European Universitar. Elevii antrenorilor Adrian Chirut si Iulian Andrei au reusit in sferturile de finala sa depaseasca clar formatia Universitatii din Oslo (Norvegia). Campioana en-titre, dupa titlul cucerit…

- Novak Djokovic a fost protagonist intr-o cearta memorabila cu arbitrul de scaun Carlos Ramos, miercuri, 11 iulie, in sferturile de finala de la Wimbledon 2018. Tenismenul sarb s-a calificat insa in semifinalele turneului dupa o victorie in patru seturi cu japonezul Kei Nishikori, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2.