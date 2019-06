Stiri pe aceeasi tema

- COSR sposorizeaza turneul de tenis BRD Bucharest Open Romania, programat in perioada 15-21 iulie, in saptamana imediat urmatoare turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Turneul de la București este de categoria International și are premii totale de 250.000$. Doar ca instituția suprema a sportului romanesc…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, cu 6 3, 6 3, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de de 3.452.538 dolari, informeaza Agerpres.roBuzarnescu 31 ani, 29 WTA s a inclinat dupa o ora si 13 minute…

- Meciurile de tenis de la turneul de la Roma au fost amanate din cauza ploii, iar organizatorii au anuntat ca partidele ar putea fi reluate dupa ora 17.30.Partida dintre Simona Halep si Marketa Vondrousova este a doua de pe arena Pietrangeli, dupa meciul dintre Johanna Konta si Sloane Stephens,…

- La invitația postului tv Eurosport, legendarul jucator de tenis suedez Mats Wilander a sosit in Romania. Nordicul e comentator al stației și realizatorul emisiunii ”Game, Schett și Mats”. Wilander a participat la o acțiune de promovare a turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea Mare Șlem al…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut joi in sferturi de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, 3-6, 6-2, 7-5. Belinda Bencic, locul 18 WTA, s-a…

- Premiile de la turneul pe iarba de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, vor ajunge in acest an la un total de 38 milioane lire sterline, cu 11,8% mai mult decat in 2018, a anuntat All England Club, organizatoarea turneului. Invingatorii turneelor feminin si masculin vor incasa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova din Cehia, in noaptea de joi spre vineri, in semifinalele turneului WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Reprezentanta tarii noastre s-a inclinat…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat turneul feminin de tenis de la Indian Wells (California), dotat cu premii in valoare de 9.035.428 dolari, trecandu-si in palmares primul sau titlu WTA, dupa ce a invins-o in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-4, pe germanca Angelique Kerber,…