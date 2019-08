Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Antonescu este singurul tenisman roman calificat in semifinale din cei cinci care au evoluat, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Targu Mures, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Antonescu a dispus cu 7-6 (5), 6-2 de juniorul Nicholas David Ionel, iar in penultimul…

- Tenismenii romani Cezar Cretu si Calin Manda s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Targu Mures, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Cretu a trecut cu 6-3, 6-3 de Sebastian Gima, in timp ce Manda l-a invins pe al patrulea favorit, Vlad Andrei Dancu,…

- Tenismanul roman Bogdan Ionut Apostol, cap de serie numarul cinci, a fost invins de argentinianul Hernan Casanova, principalul favorit, cu 6-4, 7-5, duminica, in finala turneului ITF de la Chitila, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Apostol (309 ITF) s-a inclinat in fata lui Casanova…

- Tanarul tenisman roman Filip Jianu a fost invins de francezul Mathieu Perchicot, al doilea favorit, cu 6-2, 3-6, 6-0, duminica, in finala turneului ITF de la Tabarka (Tunisia), dotat cu premii totale de 15.000 de...

- Tenismanul roman Bogdan Ionut Apostol il va infrunta pe argentinianul Hernan Casanova in finala turneului ITF de la Chitila, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Apostol (309 ITF), cap de serie numarul cinci, s-a impus clar in semifinala de sambata, cu 6-1, 6-1, in fata francezului…

- Tenismanul roman Bogdan Ionut Apostol s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Chitila, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa 6-2, 6-1 cu italianul Alessandro Petrone, al patrulea favorit. Apostol, cap de serie numarul cinci, va juca in penultimul act contra…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, de opt ori campion la All England Club, il va intalni pe sarbul Novak Djokovic in finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce l-a invins, vineri, pe spaniolul Rafael Nadal, intr-un meci clasic al tenisuluio modern, cu 7-6 (7/3), 1-6,…

- Tenismanul roman Marius Copila fost invins de britanicul Daniel Evans cu 7-6 (3), 6-7 (4), 6-4, sambata, in semifinalele turneului challenger de la Surbiton (Marea Britanie), pe iarba, dotat cu premii totale de 137.560 euro.