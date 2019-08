Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat in premiera in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, marti, la New York, dupa ce a dispus de francezul Ugo Humbert, cu 6-3, 5-7, 7-6 (13-11), 4-6, 6-1, la capatul unui meci maraton de patru ore si 14 minute. Copil…

- Tenismanul roman Marius Copil il va infrunta pe francezul Ugo Humbert in prima runda a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti desfasurate joi la New York.

- Tenismanul roman Marius Copil il va infrunta pe francezul Ugo Humbert in prima runda a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti desfasurate joi la New York. Copil (96...

- Horia Tecau a urcat patru poziții dupa finala de la Washington, și se afla acum pe locul 11, in timp ce Marius Copil a coborat patru poziții si se afla pe locul 88 ATP. Tenismanul grec Stefanos T...

- Tenismanul roman Marius Copil si ''veteranul'' indian Leander Paes (46 ani) au fost intrecuti de cuplul Taylor Fritz (SUA)/Cameron Norrie (Marea Britanie), cu 7-6 (2), 6-4, marti, in prima runda din proba de dublu a turneului WTA de la Atlanta (Georgia/SUA), dotat cu premii totale de 694.

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins, joi, in optimile de finala ale probei de simplu, la turneul challenger de la Ilkley (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 137.560 euro, dar s-a calificat in semifinale la dublu.

- Tenismanul roman Marius Copil a obtinut victorii la simplu si dublu, miercuri, la turneul challenger de la Ilkley (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 137.560 euro. La simplu, Copil (28 ani, 84 ATP), al treilea favorit, a dispus in turul secund de americanul Mitchell Krueger (25 ani, 186 ATP)…

- Perechea formata din tenismanul roman Marius Copil si indianul Rohan Bopanna a fost invinsa de sarbii Dusan Lajovic si Janko Tipsarevic 1-6, 7-5, 7-6 (8), duminica, in optimile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Copil si…