- Japoneza Nao Hibino a castigat turneul WTA de la Hiroshima, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a invins-o duminica in finala pe compatrioata sa Misaki Doi, 6-3, 6-2. Nao Hibino, locul 146 in ierarhia mondiala, mai avea in palmares un singur turneu WTA, in octombrie 2015, la Taskent,…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina va disputa finala turneului WTA de la Nanchang (China), cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa o victorie in trei seturi in fata chinezoaicei Shuai Peng, 6-1, 3-6, 6-2.

- Jucatoarea japoneza de tenis Misaki Doi s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Hiroshima, cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa o victorie in doua seturi in fata rusoaicei Veronika Kudermetova, 6-4, 6-1. Misaki Doi este locul 107 mondial, iar Veronika Kudermetova se…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 4 mondial, este accidentata la glezna stanga si a declarat forfait pentru turneul de la Zhengzhou (China), ce va incepe pe 9 septembrie, informeaza WTA. Accidentarea de la glezna stanga a facut-o pe Simona Halep sa abandoneze in meciul cu jucatoarea ceha…

- Bucuresti, 21 iul /Agerpres/ - Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina cu 6-2, 6-0, duminica, in finala turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BRD din Capitala. AGERPRES (AS-editor: Mihai…

- Jucatoarea romana Jaqueline Cristian (numarul 210 WTA) a fost eliminata in optimile de finala ale turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, fiind invinsa de Elena Ribakina din Kazahstan cu scorul de 6-1, 6-0. Jaqueline Cristian, care in turul 1 reusise prima surpriza…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Raluca Olaru s-au calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari, miercuri, dupa 2-6, 6-0, 10-5 cu cuplul Alicja Rosolska (Polonia)/Zhaoxuan Yang (China).…

- Jucatoarea letona de tenis Anastasija Sevastova, locul 12 in ierarhia internationala si cap de serie nr. 2, a acces marti in optimile turneului WTA de tenis pe iarba de la Mallorca (Spania), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a eliminat-o in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/5), pe americanca…