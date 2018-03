Stiri pe aceeasi tema

- Letona Jelena Ostapenko, in semifinale la Miami. Nu i-a dat șanse de succes Elinei Svitolina. Duelul favoritelor 4 și 6, din sferturile de finala, i-a revenit, miercuri seara, celei mai slab clasate. Ostapenko, cea care i-a rapit Simonei Halep bucuria caștigarii titlului la Roland Garros – ediția 2017,…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Miami (SUA), de categoria Premier Mandatory, dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 7-5, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, intr-o partida…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, detinatoarea titlului, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii in valoare de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in trei seturi, 5-7, 6-1, 6-2, de americanca Venus Williams, intr-o partida disputata…

- Simona Halep, liderul din clasamentul WTA, a parasit in aceasta dimineața și proba de dublu de la Miami, Halep și Begu fiind eliminate in optimi (detalii, aici). In aceasta dimineața, jucatoarea noastra a postat un mesaj pe Facebook in care a lasat de ințeles ca nu va mai juca niciun meci oficial pana…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams s-a calificat greu in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 5-7, 6-3, 7-5, pe olandeza Kiki Bertens, la capatul unui meci-maraton de aproape trei ore, disputat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-3, sambata, in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Halep s-a inclinat dupa o ora si 44 de minute in…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe Christina McHale din Statele Unite, intr-o partida disputata…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru americanca Sloane Stephens. Campioana de la US Open s-a impus dupa doua ore si 32 de minute.…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost eliminata, sambata seara, in turul trei al turneului Premier Mandatory de la Miami, dupa ce a pierdut, cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3, contra polonezei Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA. Simona Halep, care va ...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-3, sambata, in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.Radwanska a reusit pentru a doua oara in cariera…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in turul secund al turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in trei seturi, 0-6, 6-4, 6-4, de portoricana Monica Puig, intr-o partida disputata vineri. Puig, campioana…

- Jucatoarea japoneza de tenis, Naomi Osaka, a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial.Osaka (20 ani), locul…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial. Osaka (20 ani), locul 22 in…

- Simona Halep a fost foarte nervoasa in meciul de ieri caștigat in turul doi de la Miami cu Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5. Jucatoarea noastra a aruncat cu racheta de pamant in game-ul patru și a fost amendata de organizatori cu 2.500 de dolari, anunța ziare.com. Suma ar urma sa fie reținuta din premiul…

- Sorana Cirstea (33 WTA) a pierdut in turul secund de la Miami in fața lui Su-Wei Hsieh (61 WTA), scor 5-7, 2-6. Jucatoarea noastra a jucat de la egal la egal in primul set, insa a cedat complet jocul in setul doi. Sorana Cirstea, favorita 32 la Miami, a avut primul tur liber, in timp ce jucatoarea din…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Statele Unite), invingand-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, intr-o partida disputata joi. Niculescu (30 ani, locul 70 WTA) si-a asigurat un cec de 47.170…

- Monica Niculescu s-a calificat in al doilea tur la Miami. Venita din calificari, Niculescu a trecut in 2 seturi de Yulia Putintseva, dupa o ora si 38 de minute de joc. Urmatoarea adversara va fi Magdalena Rybarikova, din Slovacia. Irina Begu a fost eliminata in primul tur.

- Serena Williams, 36 de ani, a pierdut in primul tur al turneului de la Miami, 3-6, 2-6 cu Naomi Osaka, 20 de ani. La conferința de presa de dupa meci, Osaka, locul 22 WTA, a vorbit despre victoria in fața jucatoarei preferate și a dezvaluit care au fost obiectivele sale in acest meci. "Am fost emoționata…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte "pregatita" sa debuteze la competitia din Florida, care va…

- Williams a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka, locul 22 WTA, cu scorul de 6-3, 6-2 intr-o partida care a durat o ora si 18 minute. Naomi Osaka este invingatoarea de anul acesta de la Indian Wells, primul sau trofeu din cariera. Ea a eliminat-o in semifinalele turneului pe Simona Halep, nr. 1 mondial.…

- Jucatoarea romana de tenis, Simona Halep, numarul I mondial a fost eliminata de japoneza Naomi Osaka, locul 44 in Clasamentul WTA in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells in doua seturi: 6-3 și 6-0.@Naomi_Osaka_ downs World No.

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, numarul 8 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro (nr.27), intr-o partida disputata joi.…

- Dupa ce a fost eliminata de Venus Williams in turul 2 de la Indian Wells, Sorana Cirstea a mers la Miami pentru a se relaxa si a se pregati de urmatorul turneu. Jucatoarea de pe locul 35 in ierarhia WTA a postat pe Instagram o poza care o infatiseaxa in costum de baie extrem de […]

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina, intr-o partida disputata marti.…

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, revenita in competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, intr-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata luni. Aceasta a fost al 29-lea duel dintre…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, a fost eliminata din primul tur al turneului WTA de la Indian Wells (California), fiind invinsa in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida disputata miercuri. Aceasta este a doua competitie…

- Jucatoarea germana de tenis Mona Barthel, numarul 74 mondial, si Viktoria Kuzmova (Slovacia), numarul 121 mondial, sunt doua dintre semifinalistele turneului WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Vineri, in sferturile de finala, Mona Barthel a invins-o cu 6-3, 6-4 pe belgianca…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, numarul 24 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute vineri in trei seturi, 3-6, 7-6 (13/11), 6-1, in fata favoritei numarul 2, spaniola Garbine Muguruza, numarul 3 mondial.…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata in semifinalele turneului de la Doha, dupa ce a pierdut, sambata, cu scorul de 3-6, 7-6 (3), 7-5, in fata cehoaicei Petra Kvitova, numarul 21 mondial.

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, N. 4 mondial, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa o victorie dificila impotriva frantuzoaicei Caroline Garcia, locul 7 mondial, la capatul a trei seturi, 6-3, 1-6, 6-4.…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 36 WTA, s-a calificat, marti, in turul doi al turneului de la Doha, cu premii totale de 3.173.000 de dolari. Pe de alta parte, Irina Begu a fost eliminata.Sorana Cirstea a trecut in primul tur de sportiva din Grecia Maria Sakkari, locul 62 WTA, scor 6-2, 6-3,…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Jucatoarea de tenis Monica Niculescu, locul 99 WTA, a ratat, vineri, calificarea in semifinalele turneului Taiwan Open, fiind invinsa in sferturi de germana Sabine Lisicki, numarul 246 mondial.Lisicki s-a impus cu scorul de 4-6, 6-4, 6-4, in doua ore si 45 de minute, anunța News.ro. In…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost eliminata de canadianca Eugenie Bouchard, in doua seturi, 7-5, 7-5, in optimile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Ana Bogdan, numarul 89 mondial, s-a inclinat in fata jucatoarei aflate pe locul 114 in mondial.…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. "Am avut…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in finala Openului Australiei, invingand-o in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/2), pe belgianca Elise Mertens, in prima partida din penultimul act al competitiei, disputata joi la Melbourne. Woznacki s-a impus la capatul…

- Fostul nr.1 mondial Serena Williams va reveni pe terenurile de tenis, dupa peste un an de absenta, pe data de 10 februarie cu ocazia partidei din primul tur al competitiei pe echipe Fed Cup dintre Statele Unite si Olanda, a anuntat, marti, Federatia americana de tenis. Williams, in varsta…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana…

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, numarul 11 mondial, eliminata marti de romanca Ana Bogdan, locul 104 mondial, in primul tur la Australian Open, a ajuns la 15 infrangeri consecutive in circuitul WTA, noteaza L'Equipe. Seria neagra continua pentru Kristina Mladenovic,…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, finalista Openului Australiei in 2017, a fost eliminata din primul tur la editia din acest an a competitiei de la Melbourne, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 7-5, de elvetianca Belinda Bencic, intr-o partida disputata luni. Venus (37 ani)…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de belgianca Elise Mertens cu 6-1, 4-6, 6-3, sambata, in finala turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, un meci perturbat de ploaie in mai multe randuri.

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 22 mondial, a castigat finala turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, ultima repetitie inaintea Openului Australiei, invingand-o sambata dimineata, in doua seturi, 6-4, 6-4, pe australianca Ashleigh Barty.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, favorita numarul 4 a turneului WTA de la Sydney, a fost eliminata din primul tur al acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 7-5, de poloneza Agnieszka Radwanska, intr-o partida disputata…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a abandonat in optimile de finala ale turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, marti, in setul al treilea al meciului cu sarboaica Aleksandra Krunic, dupa ce castigase primul set cu 7-5,…